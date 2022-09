Il dolore per Angela e la speranza per Denise

CASACALENDA-TAVENNA. C’è dolore nelle due comunità di Tavenna e Casacalenda, dove la notizia dell’incidente è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Incidente che è costato la vita della giovane Angela, e il ricovero in ospedale di Denise, la sua amica.

Erano dirette in Turchia ma per problemi relativi ai documenti della macchina, sono state rimandate indietro.

Il sindaco di Tavenna, Paolo Cirulli, si dice incredulo e rattristato per il drammatico incidente, perché «Denise e Angela erano amiche da tanto tempo. Quest’estate le due ragazze hanno lavorato tantissimo per poter fare questa vacanza. Denise ha origini rumene e a Sofia vive la nonna, il padre, una parte di famiglia.

Siamo sconvolti, il nostro pensiero va ad Angela che vedevamo spesso qui da Denise. Alla nostra Denise con la speranza che torni presto fra noi, ai due ragazzi stranieri rimasti coinvolti nel sinistro e alle famiglie.

La mamma di Denise è partita questa notte, dopo tante peripezie, alla volta di Sofia».

C’è tristezza nelle parole del primo sindaco, la voce è spezzata ma la speranza di vedere tornare Denise è tanta.

Tavenna ti aspetta. Stando alle prime ricostruzioni pare che le due ragazze in compagnia di altri due amici fossero dirette in Turchia ma a causa di alcuni problemi alla frontiera sono stati costretti a far ritorno a Sofia. Durante il viaggio si è consumato lo scontro mortale che non ha lasciato scampo alla 19enne di Casacalenda.

Sulla salma di Angela verrà disposta l’autopsia prima del suo rientro in Italia. La sindaka, Sabrina Lallitto, raggiunta telefonicamente dalla redazione di TermoliOnLine, fa sapere che la famiglia di Angela è in viaggio verso Sofia. Così come quella di Denise.