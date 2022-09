Curvy Pride: dopo la cena senza pregiudizi arriva la festa nazionale dell'inclusione

TERMOLI. Dopo la cena senza pregiudizi dello scorso 30 agosto nel centro storico di Termoli, la fondatrice dell’associazione Curvy Pride, Marianna Lo Preiato, aveva annunciato la data laziale di oggi, nel castello di Santa Severa, località del litorale romano, frazione della nota città balneare di Santa Marinella.

Si celebra la festa nazionale dell’inclusione.

«Un evento per promuovere la diffusione della cultura della pluralità, della diversità e dell’inclusione.

Troppo spesso veniamo schiacciati dai giudizi e pregiudizi altrui per il nostro aspetto esteriore ed estetico: sguardi accusatori che feriscono come lame taglienti. Fin da piccoli veniamo condizionati da stereotipi che minano la nostra identità estetica, con ripercussioni profonde sulla nostra autostima.

La giornata si svolge dalle 10 alle 19 con laboratori creativi, di scrittura, sfilate, shooting fotografici, interviste agli autori, letture dei nostri libri, giochi, momenti divertenti e tanto altro.

Tutte le attività sono gratuite, vieni a conoscerci con i tuoi amici e la tua famiglia, trascorreremo insieme una giornata divertente ed emozionante!»

Programma :

ore 10:00 – 10:30 BENVENUTA INCLUSIONE!

Apertura della manifestazione e taglio dei nastri

Un atto simbolico per “tagliare” stereotipi, bullismo e discriminazione e inaugurare l’avvento di una rivoluzione culturale inclusiva e plurale.

Presenza delle ISTITUZIONI.

(Portone del Castello)

ore 10:30 – 18:00 ACCOGLIENZA

Informazioni e registrazioni

Punto accoglienza per richiedere informazioni e per eventuali registrazioni.

(Corte della Guardia)

ore 10:30 – 18:30 AUTORI AL CASTELLO

Letture, musica e dibattiti sui temi dei libri di CURVY PRIDE

Gli autori dei libri di CURVY PRIDE (LA MIA RESILIENZA IN UN CORPO MORBIDO, DILLO A CURVY PRIDE e MI RACCONTO PER TE editi dalla GIRALDI EDITORE) leggeranno estratti dei loro racconti. Attraverso le storie di vita, un confronto coinvolgente e profondo su tematiche importanti e attuali.

(Piazzale delle Due Chiese)

ore 10:30 – 12:30 IMPARIAMO L’INCLUSIONE

Circle Time

Prendendo spunto dal libro LA MIA RESILIENZA IN UN CORPO MORBIDO un confronto aperto per imparare a conoscere sé stessi e gli altri oltre i pregiudizi e gli stereotipi, cominciando fin da piccoli.

(Sala del Nostromo)

ore 10:30 – 18:00 IN FORM ALI

Progetto per le scuole, insegnanti, genitori, nonni e bambini

10:30 – 18:00 INFORMALI MOSTRA

Inclusione Forma Ali alla base degli incontri e laboratori per la comunità educante

(Cortile delle Barrozze)

11:30 – 12:00 INFORMALI SI RACCONTA

Lettura brani contest letterario per bambini e docenti da parte dell’Associazione LE VOCI

(Cortile delle Barrozze)

14:00 – 14:30 INFORMALI CIRCOLO LETTURA

Riconoscimenti per Circolo Lettura

(Cortile delle Barrozze)

15:00 – 18:00 INFORMALI BAMBINI

Laboratorio per bambini

(Cortile delle Barrozze)

ore 10:30 – 14:30 POSO PERCHÉ EXPERIENCE

Shooting fotografico

Progetto POSO PERCHÉ in trasferta al Castello: shooting fotografico con posing coach per raccontarsi e aumentare l’autostima attraverso la fotografia

fino a esaurimento posti, è necessaria la prenotazione

(Cortile delle Barrozze)

ore 10:30 – 18:30 OBIETTIVO: INCLUSIONE!

Shooting fotografico

Aperto a tutti: fotografi e modelli/e (persone comuni e professionisti) di ogni età, etnia, taglia, colore, genere per uno shooting fotografico che con allegria e leggerezza immortali la pluralità della bellezza e l’incontro tra persone, culture, storie di vita per costruire un futuro di condivisione e rispetto.

DRESS CODE SURPRISE: per coloro che indosseranno i colori FUCSIA, BLU e/o GIALLO (total look o abbinati tra loro) sono previste delle sorprese.

Per la partecipazione è necessaria la registrazione, la sottoscrizione della liberatoria, il ritiro del pass e una donazione anche di un solo euro.

(Borgo del Castello)

ore 10:30 – 18:00 DILLO SUL BLOG

Incontro aperto a tutti

Attraverso frasi e messaggi trovare l’ispirazione per scrivere un proprio articolo che verrà pubblicato sul BLOG dell’Associazione

(Spianata dei Signori)

ore 10:30 – 17:30 GOMITOLI DI INCLUSIONE

Laboratorio di uncinetto aperto a tutti

L’inclusione diventa concreta con il progetto SOLIDARIETA’ AL QUADRATO che coinvolge più di 80 donne con la passione per l’uncinetto per vincere la solitudine e tramandare tradizioni antiche.

(Spianata dei Signori)

ore 10:30 – 18:00 RADIO RID96,8FM AL CASTELLO

Interviste

Parliamo di inclusione con le speaker di RADIO RID96,8FM

(Borgo del Castello)

ore 11:00 – 18:15 FLASHMOB IN PASSERELLA

Sfilate in flash mob

Appuntamenti cadenzati per “sfilare” a testa alta la propria unicità e per sostenere i valori dell’inclusione e della solidarietà.

ore 11:00 – 15:00 I CAPPELLI DELLE EMOZIONI

Gioco sulle emozioni

Un gioco aperto a tutti per sperimentare le emozioni nelle loro diverse intensità, per comprendere il loro valore e l’importanza di poterle sentire ed esprimere

(Spianata dei Signori)

ore 11:30 e 15:00 VISITE GUIDATE AL CASTELLO

Visite guidate

N.2 visite guidate del Castello

– a pagamento, prenotazione sul sito del Castello fino a esaurimento posti

(Centro Prenotazioni https://www.castellodisantasevera.it/visite-guidate/)

ore 11:30 – 12:30 IL DIRITTO DI SFILARE

Pillole di portamento

Pillole di portamento per calcare una passerella e per camminare a testa alta nella propria vita.

(Cortile dell’Urna)

ore 14:45 – 16:30 LIBERTA’ DI ESSERE E D’A MARE

Dibattito

Prendendo spunto dal libro MI RACCONTO PER TE un confronto coinvolgente su chi sembriamo, chi siamo, chi amiamo e chi vorremmo amare.

(Sala del Nostromo)

ore 14:45 – 16:30 PAROLE SULLE ONDE

Laboratorio di scrittura

Il mare come ispiratore per tradurre i propri pensieri in pagine di un racconto.

(Torre Saracena)

ore 16:30 – 17:30 INDOSSATI

Pillole di portamento

Indossare la propria bellezza alla ricerca della propria essenza.

(Cortile dell’Urna)

ore 16:45 – 18:30 DIVERSITY&INCLUSION: COSA SUCCEDE NEL MONDO DEL LAVORO

Tavola rotonda

Prendendo spunto dal libro DILLO A CURVY PRIDE confronto sui temi della diversità e dell’inclusione all’interno delle aziende.

(Sala del Nostromo)

ore 18:30 – 19:00 TUTTI INSIEME IN PASSERELLA

Flashmob – Sfilata finale collettiva

Saluti e Sfilata finale collettiva.

(Spianata dei Signori)

