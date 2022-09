Ospiti del centro San Damiano scoprono il "Bosco Fantine"

CAMPOMARINO. Anche quest'anno (nel pomeriggio di ieri), gli ospiti del Centro San Damiano di Termoli sono tornati al bosco Fantine di Campomarino, ad attenderli oltre ai volontari di Ambiente Basso Molise, il presidente dell’Archeoclub di Termoli Oscar De Lena.

Dopo aver abbracciato il Re della foresta e controllato la crescita della piantina immessa lo scorso anno, i ragazzi si sono dedicati ai laboratori di archeologia.

I laboratori didattici di Archeologia permettono di conoscere in modo diretto i materiali e le tecniche di produzione in uso in diversi periodi storici e permettono di rivivere le esperienze dell'Uomo antico.

Il percorso ideato propone un approccio attivo e creativo all’apprendimento che si acquisisce attraverso l’operatività e la manualità.

Il telaio antico e la ricerca dei reperti hanno entusiasmato i ragazzi.

Una delle allieve ha detto: è stato un divertente viaggio nella storia per trovare vasi, cocchi, e fare un tappeto; sono felice.

I laboratori sono guidati da animatori specializzati e si svolgono all’aperto in aree appositamente attrezzate.

A conclusione del pomeriggio, i ragazzi hanno ricevuto in dono una maglietta ed a coloro che hanno trovato i reperti nascosti è stato regalato il libro “Piccoli Amici”.

Il Centro di Educazione Ambientale Fantine ha entusiasmato ancora una volta, forse è il caso, per chi non lo conosce, fare una piccola visita al Cea ed al bosco Fantine.

