"Diario di bordo salentino", la blogger Cristina Pipoli a Termoli

TERMOLI. Cristina Pipoli è un'educatrice ed è la fondatrice del blog Facebook "Diario di bordo salentino"; un progetto educativo nato inizialmente in rete con la scrittura e successivamente con progetti inclusivi nella società.

Cristina mette in risalto il suo territorio il Salento ma allo stesso tempo crea sinergia con diversi paesi d'Italia; tra i progetti più interessanti c'è il "S. Martino salentino" e "Diario di bordo femminismo pedagogico; Donne con la D maiuscola".

Sono tre i giorni che verrà dalle parti dell'Abruzzo e del Molise, il 22, 23, 24.

Uno scambio intergenerazionale. Vivrà la storia, la cultura, i sapori del posto per condividere il tutto con le persone della sua terra.

Vasto, Chieti, Termoli, Campobasso e Pescara saranno il centro dei suoi reportage più la biografia delle persone che riprenderà.

È un piacere vedere in un periodo storico dove tutto crolla, giovani così attivi, propositivi e positivi voler mandare avanti dei messaggi importanti che salvaguardano le tradizioni del posto.

Cristina è una blogger, story teller salentina, ed ha all’attivo laboratori esperienziali di pizzica (ballo popolare salentino), arti.

Ecco un estratto del suo diario, dalla sua pagina Facebook.

“Caro diario di bordo salentino,

mi sto rendendo conto che l’esperienza come educatrice e come editor a Piccapane mi sta facendo cambiare e maturare.

Nascono nuove consapevolezze e nuovi modi di comunicare, sto arricchendo il mio bagaglio culturale, sto gestendo il vulcano che è in me quello che non si ferma un attimo.

Selezionando le persone da invitare mi sto relazionando con persone adulte di un certo spessore culturale; ognuno/a di loro mi sta insegnando a gestire un lato di me, le situazioni che vengono a crearsi man mano, sto cercando di fare leva sui miei coetanei quelli che meritano di essere conosciuti e che non stati messi in regola per molto tempo.

La natura è un'ottima insegnante di vita, mi sto affidando anche al mio datore di lavoro che mi sta facendo lavorare su me stessa attraverso la pedagogia e che sta portando alla luce il lato migliore di me.

Educo ma vengo educata attraverso l'ambiente e il contesto culturale in cui mi trovo o con cui mi relaziono.

Non sarò la stessa persona di quando sono entrata”.

La Pipoli ha creato un podcast dal nome “Diario di bordo salentino”.