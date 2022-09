"Raf per l'ambiente", a Montenero l'evento conclusivo

MONTENERO DI BISACCIA. È partito lo scorso 29 ottobre 2021 il Progetto “RAF- RIDISEGNARE L'AMBIENTE ED IL FUTURO" realizzato con il contributo del Dipartimento per le Politiche della Famiglia -Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Partner del progetto insieme alla Fondazione BCC, l’I.C Gabriele Rossetti di Vasto, l’I.C. Mattioli d’Acquisto di San Salvo e l’I.C. Nicola Scarano di Trivento. Oltre alle scuole partner tanti altri istituiti hanno aderito al Progetto che sarà realizzato nelle scuole di: Vasto, San Salvo, Fresagrandinaria e Lentella, Montenero di Bisaccia, Mafalda, Montefalcone, Trivento, Ripalimosani, Campobasso.

Il progetto è realizzato in partnership con 2 comuni della Valle del Trigno, Vasto e Trivento e anche con il contributo di Associazioni del territorio impegnate nel recupero della memoria storica e nella educazione al rispetto dell’Ambiente: Associazione Muse Molise, Ambiente Basso Molise, Kamastra e il Gruppo Nonni della Parrocchia San Nicola di San Salvo.

E venerdì 23 settembre farà tappa a Montenero con l’evento conclusivo, in piazza Papa Giovanni XXIII (accanto alla Chiesa) dalle ore 17.

Per l’occasione ci sarà la distribuzione del Fumetto realizzato dai ragazzi di Montenero e le premiazioni del progetto.

«Grazie di cuore al Comune di Montenero di Bisaccia per il sostegno nell'organizzazione dell'Evento e nella promozione del PROGETTO RAF fin dal primo momento!

Grazie alla Scuola Primaria di Montenero di Bisaccia per aver aderito con tanto entusiasmo al Progetto e per averci messo a disposizione la Palestra in caso di maltempo (anche se speriamo di non averne bisogno, al momento le previsioni sono ottime!)» si legge sulla pagina Facebook del progetto.









Galleria fotografica