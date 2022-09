Mix di arte e cultura al Macte con Riccardo Benassi e Paola Bonani

TERMOLI. “Il futuro è rischioso”, l’incontro di domenica pomeriggio è cominciato proprio con questa frase, che contiene dentro di sé tanti significati e tanti interrogativi. Una conversazione a tre voci: tra Riccardo Benassi, insegnante presso l’Accademia Carrara di Bergamo e presso la nuova Accademia di belle arti di Milano; Paola Bonani, curatrice junior al Palazzo delle esposizioni di Roma e consulente presso l’archivio Gastone Novelli e presso l’archivio Accardi Sanfilippo e la direttrice del Macte, Caterina Riva.

Un momento davvero magico, in cui scrittura ed arte si sono fusi in un risultato intenso. Il testo curato da Paola Bonani, dal titolo: “Scritti ’43-’68 (2019, Nero) di Gastone Novelli (1925-1968). La raccolta comprende la testimonianza di un artista a tutto tondo come Novelli, ed attivo nel proprio tempo. Ma si trovano anche poesie, racconti, i suoi articoli scritti sui giornali che riguardavano l’arte e le vicende della storia dell’arte italiana: la famosa polemica che seguì al convegno di Perugia, quando prese posizione contro i critici.

Ma anche la spiegazione dei quadri esposti: “Gabbie senza saperlo” del 1960, insieme al lavoro di Achille Perilli, immortala un momento particolare, nel panorama italiano del dopoguerra. Erano gli anni in cui i giovani stavano cercando di uscire dall’accademia dell’informale, come Pollock. Nel 1960 si delineano una serie di opzioni per i giovani artisti: La prima è la tabula rasa, partendo quindi da tele bianche che vengono dipinte in maniera istintiva. Il colore bianco sulle tele ricorda gli anni antecedenti come il 1958. La seconda opzione si basa sul recupero dell’immagine che non ha come centro una figura, ma è l’idea che il colore si organizzi all’interno della struttura.

Poi l’intervento di Riccardo Benassi, che ha definito l’arte “una necessità”, ricordando anche il tempo in cui da bambino giocava a pallone e raccontando di come cercava di intuire dove la palla sarebbe rimbalzata prima ancora di essere calciata. Il ricordo del suo saggio “Mostalgia” pubblicato prima della pandemia e del suo lavoro che è stato sempre incentrato sul comprendere dove sarebbe rimbalzato figurativamente il pallone, così da essere sempre pronto anche ad agganciare un progetto futuro. Il ruolo dell’artista è ascoltare cosa c’è intorno per dare una forma perenne alle opere. Ma anche il rapporto con le tecnologie: il digitale che ha permesso in un’unica macchina come il computer, una serie di attività e poi internet, ormai costante nelle nostre vite. Il saggio nasce da una serie di appunti che hanno poi preso vita in un testo che è stato presentato al museo d’arte contemporanea di Ginevra. Un saggio che sottolinea il sentimento della nostalgia che pervade le comunicazioni digitali e internet.

