Il coinvolgente mondo di "Atlantide", il progetto per gli studenti

TERMOLI. Il progetto didattico di archeologia subacquea per le scuole di ogni ordine e grado, dedicato al continente scomparso, presentato alcuni anni fa in un liceo barese, e più recentemente riproposto in altre scuole della provincia di Brindisi e, in ultimo a Termoli, presenta le caratteristiche di un percorso didattico multidisciplinare affascinante e coinvolgente anche per gli studenti. E questo per molte ragioni che qui sommariamente cercherò di esporre.

La professoressa Rosalia Laura Ruggieri, che di tale progetto è stata la progettista e, insieme, la realizzatrice nei vari contesti scolastici in cui ha operato, lo ha destinato alle classi del biennio liceale, perché il curricolo di tali classi bene si presta - senza forzatura alcuna – ad utilizzare i contenuti delle discipline di base (Italiano e Storia soprattutto, ma anche Biologia e Scienze Naturali) per compiere significative “escursioni” nel campo dell’archeologia, della paleoarcheologia, della mitologia e della mitografia.

Basta scorrere le pagine di questo corposo volume, che ripercorrono – anche grazie a suggestive immagini e a contributi di significativo spessore didattico e scientifico – le tante tappe del “Progetto Atlantide”, per comprendere quanto e come questo itinerario didattico abbia prodotto sul piano delle conoscenze dei suoi giovani fruitori.

Il progetto Atlantide – il suo titolo è in realtà una “provocazione didattica” - in quanto, pur partendo dal mito platonico, si allarga via via a considerare molto di quello che nella memoria collettiva si è “inabissato”.

Un’altra caratteristica di questa iniziativa – in tutti gli istituti e i contesti regionali in cui è stato realizzato, è stata la collaborazione – ma sarebbe il caso di parlare di sinergia – tra scuola e territorio, tra istituti scolastici ed altre agenzie formative del territorio. In questo senso fondamentale è stato l’apporto – fin dalla progettazione di Atlantide, dell’Arma dei Carabinieri e, in particolare del Nucleo di Tutela del Patrimonio di Bari nella persona dell’allora comandante il col. dott. Michele Miulli, del Gruppo Elicotteristi e del Nucleo Subacqueo che, grazie alle loro competenze specialistiche, hanno consentito ai giovanissimi studenti, di fruire di sussidi altrimenti irraggiungibili.

Né può essere dimenticato il contributo determinante sul piano culturale del MiBAC, nelle sue articolazioni del museo di Egnazia (BR) nelle persone della dott. Miranda Carrieri, del Museo delle civiltà preclassiche di Ostuni (BR).

Il Progetto Atlantide ha dimostrato che la collaborazione tra enti e strutture che hanno a cuore la crescita integrale dei giovani produce esiti che vanno ben al di là del dato nozionale (pur importante), e divengono occasioni di crescita del territorio nella sua accezione più ampia, nello spirito più vero dell’autonomia scolastica.

Ancora, il Progetto Atlantide è un significativo esempio di come e quanto la scuola possa contribuire ad educare i giovani alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale del proprio territorio.

Infatti, da sempre i luoghi in cui viviamo ricoprono un ruolo importante per la nostra vita, poiché attingendo dalla memoria di quel determinato luogo, prende vita la nostra conoscenza ed il nostro modo di ambientarci ed adattarci a tale contesto.

Il patrimonio culturale è dunque materiale e immateriale, tangibile e intangibile. Quest’ultimo si riferisce a tradizioni ma include anche i retaggi delle tradizioni stesse. Esso è legato all’identità e si basa su un comune riconoscimento, in ultima analisi una delle ragioni alla base del Progetto Atlantide.









