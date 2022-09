Miss Universe Italy 2022, la termolese Francesca Capone fra le finaliste nazionali

CANOSA. L'italia ha la sua Miss Universe 2022: Virginia Stablum 22 anni di Trento è lei infatti la bellezza nazionale che si è guadagnata il diritto a rappresentare il Bel Paese, alla finale internazionale di Miss Universe, contest in programma a gennaio 2023 in un paese del pianeta ancora da definire dall'organizzazione mondiale. Ad aggiudicarsi la corona e la fascia tricolore è stata proprio la bellissima Miss trentina, che nell’incantevole cornice de "Lo Smeraldo", a Canosa (Ba) ha vinto il titolo. Già nota al grande pubblico, per aver partecipato a diversi programmi televisivi, oltre che alla sua forte presenza sui social, con circa 380 mila followers su Instagram, è riuscita a diventare una vera e propria "icona" della moda, non solo in Italia.

Virgina è stata scelta dalla giuria tecnica tra le 20 concorrenti che rappresentavano tutte le regioni della penisola. A condurre lo show finale, impreziosito, oltre che dalla bellezza delle Miss anche da momenti di musica, spettacolo e quadri moda, è stato Daniele Battaglia noto presentatore e conduttore radiofonico, accompagnato dalla modella ed influencer Stephanie Bellarte. Di livello ed aprezzate dai tanti spettatori che hanno affollato il “Parco degli agrumi” de “Lo Smeraldo” le esibizioni di “Daniele Si Nasce” vincitore del format Rai “Tale e Quale show” e del performer Alessandro Politi.

Il concorso è stato seguito sui social da migliaia di persone in tutto il mondo, che hanno fatto il tifo per le concorrenti in gara.

Anche il Molise ha avuto la sua rappresentante fra le 20 finaliste. Francesca Capone 22 anni di Termoli (Cb) elegantissima mora di 172 cm di altezza, neolaureata in economia e management a Parma e pronta per iniziare la magistrale in Trade e Consumer Marketing. La sua più grande passione è la danza, in particolare i balli latini americani; attratta da sempre dal mondo della moda e dello spettacolo, si sta impegnando per entrare a farne parte. Pronta per iniziare un corso accademico di cinema con l’AssoE20 Produzioni, coronerà un altro sogno nel cassetto in quanto avrà un ruolo in un film nella prossima produzione cinematografica del regista Tony Paganelli. Francesca esce soddisfatta da questa esperienza di Miss Universo che le ha permesso una crescita professionale e motivazionale. Soddisfazione anche per la FourEvent Agency rappresentata da Camillo Del Romano che ha creduto sin dall’inizio nelle potenzialità di Francesca, ora già pronta a nuove esperienze lavorative nel campo della moda e non solo.





