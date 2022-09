Vittorio Blardi è vice campione italiano di Windsurf

TERMOLI. Vittorio Blardi è nato e cresciuto al Circolo della Vela “Mario Carmelo di Termoli”.

Poi per motivi professionali, la vita lo ha condotto a Bari ma l’amore per il surf non l’ha mai abbandonato.

Vittorio a Bari si iscrive al locale circolo della vela prendendosi tante soddisfazioni e tante vittorie.

Vittorio è vice campione italiano, classe windsurfer categoria medio leggeri. L’atleta del Circolo della vela Bari è salito sul podio, partecipando al 48°campionato Windsurf nello specchio di mare antistante Vieste.

Le gare si sono svolte su quattro giornate, tra l'altro con uno sferzante vento di libeccio che ha soffiato sfiorando i 30 nodi, rendendo il campo di gara molto duro e impegnativo da affrontare. Al primo posto si è classificato un francese Enrico Belot, al secondo Luca Frascati che si è aggiudicato il titolo di campione Italiano, al terzo il nostro Vittorio Blardi che si è fregiato del titolo di vice campione italiano.

L'atleta termolese che gareggia per i colori del circolo velistico barese ora si sta preparando per il campionato mondiale di Mandello (PA) in programma dal 3 al 9 ottobre, che oggi vede già iscritti oltre 400 windsurfer. In bocca al lupo al nostro windsurfer Alberto Brandi









Galleria fotografica