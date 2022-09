Ivan Perriera si conferma Presidente dell’Unione Club Amici

PARMA. Il salone del camper chiude i battenti con un bilancio positivo, sia in ordine di presenze che di eventi. Migliaia di camperisti hanno preso d’assalto i padiglioni espositivi e, finalmente, anche la convegnistica è stata all’altezza della manifestazione.

Le sigle associative si sono ritrovate insieme per condividere progetti, criticità, positività, amicizie. Il mondo dei camperisti è variegato, spesso indecifrabile, ma decisivo per numeri e offerta turistica. Il camperista ha decisamente cambiato volto al turismo Plein Air, dettando un vero e proprio cambio di passo in mentalità e ricchezza in termini di proposte.

La libertà di confrontarsi con un Mondo senza barriere mentali, ormai non più scomodo ma sempre più confortevole e decisamente appetibile, è diventata la missione di un movimento che assume proporzioni sempre più ampie e di altissima qualità.

Direbbe Francesco Jovine: “L’estasi della mobilità non è la mobilità stessa ma la voglia di libertà in essa contemplata. Vivere l’esperienza, è decisamente meglio del solo viaggiare.” Con tale spirito il Salone del Camper ha visto la sua ultima giornata dedicata ai resoconti, ai progetti, alla visione, non più solo onirica, di un mondo che evolve, amplifica, si innova. La pioggia ha smesso di far rumore e il sole, nel far la sua apparizione, irradia senza pari la sala riunioni posta nel padiglione 7. Sono le 16,30 di un giorno triste per molti, che dopo oltre una settimana di condivisione di passioni ed azioni, nonché conviviali fautrici di ripercorse strade più o meno asfaltate da una amicizia sempre più corroborata da condivisioni e sorrisi di gioia, vede sciogliere le righe e riportarsi alla quotidianità, a volte non scevra di lacrime da “arrivederci”.

La sala si inizia ad arricchire dei suoni del vociare sorridente di amici, che sono stati chiamati alla partecipazione alla 36^ assemblea nazionale dell’Unione Club Amici (Federazione a favore del turismo itinerante e dei Campeggiatori). Ventimila soci per gli oltre 130 club sparsi per tutta la Nazione, sono un bell’appetito per le aziende dedite a favorire il turismo itinerante. La sala si riempie sino all’inverosimile e la gioia di esserci è davvero palpabile.

Molti gli argomenti all’ordine del giorno, ma l’attenzione è incentrata alla nomina del suo nuovo Presidente.

Ivan Perriera, Presidente Nazionale del Club, espone il sunto del suo operato e dichiara la volontà di essere partecipe ad un cambiamento. Il mormorio diventa alto e non più sorridente. L’agitazione è sinonimo di sofferenza. Vista la missione del Club, essa è decisamente ospite non gradita. Dalla lettura delle candidature si evince chiaramente che nessun candidato ha osato interferire sull’ottimo lavoro svolto dal Perriera.

L’atmosfera torna ad essere serena ed un’ovazione conclama la rielezione per acclamazione dello stesso che non solo viene applaudito a scena aperta ma viene ringraziato con doni e riconoscimenti. L’emozione è forte e qualche lacrima ristoratrice cancella ogni segno di instabilità emozionale. Il microfono torna nelle mani del Presidente e si programma il futuro. Dalle nuove figure a supporto di questi, alle prossime uscite.

Non mancano accordi e proposte come quella di aderire all’associazione Centro Consumatori Italiani capitanata da Rosario Trefiletti che, accogliendo l’invito, ha voluto manifestare di persona la sua concreta operosità a favore della risoluzione dei disagi a cui i camperisti vengono esposti spesso e volentieri.

A conclamare la forza e la sostanza del Club, la presenza del Presidente della “International Federation of Camping and Caravan “Joao Alves Pereira" che ha rimarcato, facendosi apprezzare anche per il buon Italiano, la necessità di forze aggregative a supporto di un movimento che sposta il pil turistico Mondiale di qualche punto percentuale, con conseguente necessità di un rapporto concreto con le amministrazioni locali e le istituzioni governative.

All’uopo è intervenuto Maurizio Varriano, ospite dell’Assemblea, che nel ribadire tale necessità ha prospettato un partenariato con i Parchi Letterari, con l’Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo Molise guidata dall’onorevole Remo Di Giandomenico, con i Borghi d’Eccellenza Italiani, di cui coordinatore.

La proposta accettata con un fragoroso applauso ha chiuso l’assemblea che ha visto momenti di assoluta condivisione, partecipazione ed unanime consenso. Parma con il suo Salone, nel 2026 ospiterà il trentennale dell’Unione Club Amici.

Galleria fotografica