Poesia, pittura e scultura, iscrizioni aperte all'Anteas Fnp-Cisl

TERMOLI. Anche quest’anno come gli altri anni l’ANTEAS e la FNP-CISL organizzano il 7° Concorso di Poesia, Pittura e Scultura. L’evento si terrà a Termoli il 27 ottobre 2022 presso l'Hotel Meridiano. L’invito a partecipare a tale evento, è coinvolgere tutti per la buona riuscita di tale iniziativa, che, vuole essere non solo un momento culturale, ma anche un momento importante per socializzare e stare insieme.

Si può concorrere con una poesia, un dipinto o una scultura a soggetto libero e la partecipazione è gratuita. Le composizioni devono essere consegnate entro e non oltre il 30 settembre, presso la sede dell'Anteas o alla Fnp Abruzzo-Molise nella sede della Cisl di Termoli in Corso Nazionale o agli indirizzi mail anteasmolise@live.it o fnpcisltermoli@gmail.com.

A tutti gli iscritti verrà consegnato l'attestato di partecipazione mentre ai vincitori i premi in buoni spesa.

La giuria sarà composta da esperti delle singole discipline.