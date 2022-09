Macte al Cinema Sant'Antonio con “Zio Riz”: il documentario di Raffaela Mariniello

TERMOLI. Nuovo appuntamento del Macte di via Giappone a Termoli, ma in trasferta, quello in agenda sabato 8 ottobre, alle 19, “Zio Riz” di Raffaela Mariniello. In programma proiezione unica alla presenza dell'artista presso l'ex cinema Sant'Antonio, Termoli, con ingresso libero. In occasione della 18esima Giornata del Contemporaneo promossa da Amaci, dedicata al tema della sostenibilità, il Macte presenta per un'unica sera il film Zio Riz presso l'ex cinema Sant'Antonio.

Alla proiezione del film (60 minuti) seguirà una conversazione tra la regista e Caterina Riva, direttrice del Macte. Zio Riz è documentario con soggetto, fotografia e regia di Raffaela Mariniello riprende il nome della canoa sulla quale un uomo ridiscende le acque del fiume più grande del sud Italia, il Volturno. Raccontando il percorso del fiume, che dal Molise attraversa tutta la regione Campania, il film racconta la trasformazione di un contesto ambientale ma anche sociale, che si mostra progressivamente stravolto dalle azioni indiscriminate dell’essere umano. Raffaela Mariniello è nata a Napoli dove vive e lavora. Si accosta alla fotografia all’inizio degli anni Ottanta collaborando con un’agenzia di fotogiornalismo, per approdare poi all’ambito artistico.

La sua ricerca è indirizzata verso tematiche sociali e culturali e viene declinata con uno sguardo volto al paesaggio urbano e alla relazione che l’uomo riesce a istaurare con esso.

