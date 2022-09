Comuni invitati al risparmio energetico, spunta la questione luminarie a Larino

LARINO. Luminarie sì, luminarie no. Il dilemma si rincorre sui social, tra le strade e tra la gente. Secondo gli ultimi eventi e le ultime dichiarazioni dell Prefettura, per il contenimento del gas, anche le luminarie sarebbero a rischio.

"Coerentemente con tale previsione. il 6 2022 il Ministero della Transizione Ecologica (MITE) ha noto il nazionale di contenimento dei consumi di gas" che tra l'altro, reca misure di contenimento nel settore del riscaldamento un insieme di misure nell'uso efficiente dell'energia. indirizzate anche alla Pubblica amministrazione.

La pubblica Amministrazione, infatti, diffusa in modo capillare sull'intero territorio nazionale rappresenta un settore strategico per l'attuazione delle anzidette misure, tra le quali rientrano anche la formazione diretta e la sensibilizzazione del personale delle amministrazioni sui temi dell'uso intelligente e razionale dell'energia e del risparmio energetico nei luoghi di lavoro pubblici.

Al riguardo. la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Funzione Pubblica - ha qui trasmesso l'allegato documento "Risparmio ed efficienza energetica in umcio — Guida operativa per i dipendenti", predisposta dall'Agenzia nazionale le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile — Enea.

A tal proposito, gli organizzatori delle luminarie di Larino, hanno cercato di spiegare la loro posizione a riguardo.

«Come potete constatare non uso tanto i social, però quando vengono toccate le Luminarie di Larino non ne posso fare a meno!

Come sapete faccio parte del meraviglioso gruppo che realizza e organizza le Luminarie e mi sento in dovere di spiegare le varie vicissitudini che stanno portando il gruppo a valutare se fare o meno l’evento natalizio del 2022/23. Nei giorni scorsi vengo avvicinato da un assessore comunale il quale, rovistando nella sua cartellina non riusciva a trovare dei documenti che voleva darmi; non trovandoli gli ho chiesto di cosa si trattasse e mi ha risposto che stava cercando una nota proveniente dalla Prefettura nella quale si invitano i comuni molisani a non fare spreco di energia e che addirittura invitava i sindaci a ridurre il consumo di energia spegnendo dei punti luce sul territorio. Tutto ciò mi veniva detto in riferimento alle Lumimarie, avvertendomi che, dato il documento diffuso, sarebbe stato un problema la realizzazione e l’ accensione delle stesse. Al che recupero la famosa nota del Prefetto (che allego per chiarezza) e, senza ombra di dubbio, posso constatare che la stessa si riferisce solo ed esclusivamente ai consumi di energia elettrica all’interno delle strutture pubbliche come uffici comunali e regionali, allora? Riguarda noi la nota del prefetto? Nella peggiore delle ipotesi non esistono i gruppi elettrogeni? A voi la risposta …

Dopo questa e dopo quanto accaduto lo scorso anno, come molti di voi sanno, mi chiedo:

può un’amministrazione comunale, per rancori politici verso l’opposizione (con i quali ho scelto di fare un percorso politico alle scorse elezioni) prendersela con chi fa qualcosa di positivo per il proprio paese e per i propri compaesani?

Può un’amministrazione comunale ostacolare, in tutti i modi possibili ed inimmaginabili, una manifestazione che porta lustro e risorse al proprio paese invece di cercare soluzioni per la crescita comune?

Può un’amministrazione comunale mettere avanti ostacoli anche se non ci sono?

A queste e ad altre tante domande non riesco a dare una risposta.

Pensando e ripensando le giustigicazioni a questo comportamento possono solo essere la cattiveria nei confronti di quanti si adoperano per il bene della collettività senza chiedere niente a nessuno oppure la “gelosia” che sopraggiunge non avendo “loro”le mani in pasta, quindi non sono loro a ricevere gratificazioni ma chi opera nell’evento.

Altri comuni pagherebbero per avere persone come NOI che organizziamo le Luminarie di Larino e pagherebbero per far realizzare quello che noi facciamo GRATIS.

Invece l’amministrazione comunale Larinese, non si sa perché o per quali scopi futuri, cerca in tutti i modi di distruggere una manifestazione magica per tutti.

Dovrebbero spalancare le porte a chi realizza un evento senza spese per il Comune e invece solo intoppi.

Resto sempre più sconcertato da tale comportamento!Comunque per tranquillizzare i tanti che amano quello che facciamo, se si dovesse decidere di fare la manifestazione quest’anno si farà solo ed esclusivamente a Larino (ovviamente se ci sarà dato il permesso). Precisazione necessaria per mettere a tacere le tante chiacchiere messe in giro da chi ha sempre qualcosa da dire, facendoci passare per quelli che lo fanno per un tornaconto personale. A differenza di chi può pensare che “non si fa niente per niente” noi lo facciamo per niente in cambio.

Le persone che circondano le luminarie sono persone diverse dal solito, non hanno e non si aspettano nulla in cambio per il loro lavoro, lo fanno solo per stare insieme e per fare festa perché lo spirito delle luminarie è questo; riempiendosi il cuore con gli elogi fatti dai visitatori.

Le sere delle luminarie noi apriamo i festeggiamenti e, in quelle ore, si mette da parte tutta la stanchezza fisica e psicologica accumulata e si dà spazio all’entusiasmo di accogliere i nostri splendidi ospiti.

Siamo una Grande Famiglia e questo non potete impedircelo!».