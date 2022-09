“Raf in festa” a Montenero di Bisaccia: una festa dedicata ai bambini del Progetto

MONTENERO DI BISACCIA. Si è tenuto il 23 settembre in Piazza a Montenero l’evento per i bambini del Progetto Raf, il progetto della Fondazione Bcc della Valle del Trigno che da ottobre del 2021 ha animato il territorio con numerose attività svolte nelle scuole.

Decimo di una serie di eventi che si concluderanno a ottobre, Raf in festa è stata una giornata di restituzione organizzata per le tre classi della Scuola Primaria di Montenero di Bisaccia, 4°A, 4°B, 4°C che hanno aderito al progetto. L’evento è stato dedicato ai bambini, alle loro famiglie, alla Scuola, alle Istituzioni e ai partner che hanno collaborato alla riuscita del progetto.

Come introduzione della serata un divertente spettacolo del mago Andrea Geminiano che con le sue magie e trucchi di illusionismo ha fatto divertire la platea gremita di adulti e bambini.

A presentare l’evento Pasqualino Onofrillo, Vicepresidente della Fondazione BCC che ha ringraziato le insegnanti, le famiglie e soprattutto i bambini per il grande entusiasmo con cui è stato accolto il progetto Raf nella scuola di Montenero e per i meravigliosi risultati raggiunti, uno tra tanti la pubblicazione del fumetto di Montenero: “Operazione spiaggia pulita” che tratta il tema del rispetto dell’ambiente e che è stato distribuito a tutta la cittadinanza.

A ripercorrere le tappe del progetto Chiara Valentini, referente di Comma Srl per il Progetto Raf. Numerose le attività svolte da ottobre 2021. All'inizio sono stati organizzati incontri formativi in classe sul tema dello storytelling, scrittura creativa e fumetto a cura di Chiara Valentini, Valentina Fauzia e Matteo Mastragostino, poi sempre in classe il geologo Gianluca Taddei ha tenuto un incontro per ragionare insieme ai ragazzi sui temi legati all’ambiente, ecosistema, inquinamento, raccolta differenziata. Terminato il percorso in aula, i ragazzi hanno svolto una lezione all’aria aperta presso la Marina di Petacciato e durante l’uscita hanno ragionato ancora sul tema ambiente insieme all’Associazione partner Ambiente Basso Molise. I ragazzi hanno partecipato inoltre alla Gara della Differenziata conferendo nelle Ecoisole “mangiaplastica” con ottimi risultati.

Venerdi sera i 43 bambini delle tre classi coinvolte, i più piccoli del Progetto Raf, sono stati premiati sul palco e insieme a loro anche le insegnanti Stefania Di Lena, Edegarda Barone e Maria Pia Lamelza che tanto si sono impegnate nella buona riuscita del progetto e la Dirigente dell’Istituto comprensivo di Montenero di Bisaccia, la prof.ssa Ettorina Tribò che ha sottolineato l’importanza di progetti di questo tipo per le scuole.

Premiato anche il Comune di Montenero di Bisaccia nella persona del Sindaco Simona Contucci, dell’Assessore alle Politiche Sociali Tania Travaglini e della Consigliera Fiorenza del Borrello che sono state attente e disponibili fin dal primo momento e hanno contribuito alla buona riuscita del Progetto. Premiata anche l’Associazione Ambiente Basso Molise nella persona del suo presidente Luigi Lucchese. L’Associazione si è occupata delle lezioni al mare sull’ecosistema e l’ambiente, oltre a curare delle divertentissime "caccia al tesoro" in spiaggia che hanno consentito di lasciare spiagge più pulite.

A fine giornata sono stati proiettati alcuni brevi video riassuntivi di tutte le attività svolte dai bambini e per concludere un buffet di saluto offerto alla cittadinanza che ha accolto con tanta gioia il Progetto della Fondazione Bcc.

Il prossimo appuntamento con le feste di Raf è a Campobasso il 4 ottobre.

L’evento è stato organizzato da Comma Srl.

Il Progetto Raf è un progetto della Fondazione Bcc della Valle del Trigno, realizzato con il contributo del Dipartimento per le politiche della Famiglia - Presidenza Consiglio dei Ministri.

Partner del progetto, insieme alla Fondazione Bcc, sono l’I. C. Rossetti di Vasto, l’I. C. Mattioli d’Acquisto di San Salvo e l’I.C. Scarano di Trivento. Oltre alle scuole partner tanti istituiti hanno aderito al Progetto: Vasto, San Salvo, Fresagrandinaria e Lentella, Montenero di Bisaccia, Mafalda, Montefalcone, Trivento, Ripalimosani, Campobasso.

Il progetto è realizzato in partnership con il Comune di Vasto e il Comune di Trivento e con il contributo di Associazioni del territorio: Associazione Muse Molise, Ambiente Basso Molise, Associazione Kamastra e il Gruppo Nonni della Parrocchia San Nicola di San Salvo.

Le attività del Progetto Raf proseguiranno fino a ottobre 2022. Per maggiori informazioni sul Progetto: Facebook – ProgettoRaf, Instagram - progetto_raf, fondazionebcceducare@gmail.com.

Galleria fotografica