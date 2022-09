Massimiliano Potena, l'otorino con la passione della musica

TERMOLI. Ricco il curriculum di Massimiliano Potena, di professione medico otorinolaringoiatra, il cui strumento d'elezione è, sin dalla tenera età, il pianoforte.

Quando appende il camice, Massimiliano cambia e veste gli abiti del cantautore. Termolese, classe 1982, Potena vanta nel suo curriculum tre album e 70 brani.

Da subito si fa strada in lui il bisogno di esprimere la sua visione del mondo attraverso note e parole e già sedicenne fonda la sua prima band, gli Aks; il gruppo miscela musica jamaicana con le sonorità underground di quegli anni. Potena partecipa con il combo a numerosi concerti e festival, di spalla a band nazionali e internazionali (Shandon, Vallanzaska, Statuto, Skawar, Corey Dixon etc.); con la vittoria al contest Torstock gli Aks incidono in studio l'album (scritto da Potena) "Allegro in key of Ska", distribuito dall'etichetta indipendente Kob records.

Terminata l'esperienza con il gruppo ska, i progetti musicali ideati spaziano dal cantautorato italiano all'indie, dal soul alla world music, dal punk-rock al jazz: collabora con i Onedroppers di Milano per i quali scrive "Thanks", suona con i gruppi romani The Bosh (punk hc) e The Aboriginals (rocksteady/reggae) e con le band marchigiane il Volo di Cassiel (indie rock) e Soulround (jazz/fusion), portando la propria musica nei locali e nelle piazze e in diversi festival (Contestaccio, Note tempo village, etc.).

A febbraio 2019 registra come cantautore e tastierista il suo primo album da solista "Gharbi" (in italiano e inglese), distribuito dalla picena ProArtFactory, esprimendosi in piena libertà attraverso un'originale contaminazione di stili e ritmi che da sempre contraddistingue la sua musica.

Con il brano Gharbi è stato selezionato alla fase preliminare della XII edizione del Tour Music Festival nella categoria Autori.

Inoltre è stato selezionato per le fasi regionali dell’edizione del 2020 di Sanremo rock.

A febbraio 2020 entra in studio (Skunk studio di Marco Pallini) per registrare i brani del nuovo album “Dentro gli occhi di Clint” distribuito da Altirecords, da cui sono estratti due singoli, Sudo Sud e Dentro gli occhi di Clint.

Ha partecipato a diversi festival ed eventi musicali, tra cui “Note in Alta quota”, organizzato dal Giardino della Flora Appenninica con il patrocinio della regione Molise ad agosto 2019 e il “Summer 2021” patrocinato dal comune di San Giacomo degli Schiavoni.

Iscritto Siae con posizione 239090 con qualifica di Compositore e Autore dall’11/12/2015, ha depositato oltre 70 brani originali (testo e musica).

In anni recenti Potena ha seguito corsi di piano jazz, di canto moderno e di canto jazz, genere – quest'ultimo – particolarmente nelle corde dell'artista termolese.

Il 3 settembre 2022 è uscito il suo ultimo lavoro “Lo sbarco sulla luna” (distribuito da Altirecords) da cui sono stati estratti i singoli Ti sembra facile, in cui il compositore duetta con Emilia Zamuner, Murakami e Due fratelli.

