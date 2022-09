Il ricordo di Adele Terzano a un anno dalla sua scomparsa

GUGLIONESI. Si terrà domenica 2 ottobre, alle ore 17.00, l'evento in ricordo di Adele Terzano, ad un anno dalla scomparsa.

Docente di lingua francese, poetessa, scrittrice legata alle tradizioni locali e al vernacolo guglionesano, Adele ha lasciato un grande vuoto nella nostra comunità.

Molto nota e attiva in tanti Comuni del Basso Molise e del Molise per la sua attività artistica, è stata sempre impegnata per la crescita culturale e artistica del territorio.

I suoi amici la ricorderanno presso il Teatro Comunale Fulvio dove sarà proiettato un filmato in suo ricordo.

Interverranno il sindaco Mario Belotti, il delegato alla cultura Michele D'Anselmo e il presidente dell'associazione "L'@ltra Guglionesi" Nino D'Alessandro.

