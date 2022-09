La Polizia di Stato celebra il patrono San Michele Arcangelo

CAMPOBASSO. Domani, 29 settembre 2022 alle ore 11.00 in occasione della ricorrenza di San Michele Arcangelo, Santo Patrono della Polizia di Stato, presso la Chiesa dei “SS. Bartolomeo e Paolo” sita in via Tiberio, a Campobasso, verrà celebrata una Santa Messa officiata da Don Franco D’Onofrio, Vice Cappellano della Polizia di Stato, alla presenza di autorità civili e militari.