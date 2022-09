Termoli al Louvre con il dipinto di Ylenia Paladino

TERMOLI. A farci sognare è di nuovo la docente di Arte Ylenia Paladino, poiché un suo quadro è stato scelto, per soli 40 posti in tutta Europa, per essere esposto al Louvre (Parigi, Palazzo di vetro), dal 10 Ottobre.

Il titolo del dipinto è: "Va oltre l'immaginazione realizza ciò che meriti". La pittura ritrae sullo sfondo uno scatto fotografico di Termoli, realizzato da Angela Costantiello, persona dal tocco attento e sensibile, dove ogni sua foto è poesia.

La descrizione del quadro è stata scritta ad Antonio Sinibaldi l'anno scorso nel suo libro "Poesie di un sognatore". Il dottor Sinibaldi per chi non lo conosce è uno: scrittore, comunicatore e amante della vita, ricorda: "Sarà un caso, ma quando lo dipinsi l'anno scorso, lo dedicai alla mia amata a Lilly che non stette proprio bene in quei giorni".

Per la pittrice questo successo rappresenta un traguardo per tutti i termolesi: "Sogna, immagina e ottieni di vivere in un mondo che vorresti".

