"Un paese, uno scatto, una parola" in una fotografia di gruppo

ACQUAVIVA COLLECROCE. Un paese, uno scatto, una parola o meglio detto in dialetto “Na grad, na ritrat, na rica” è un evento organizzato dall’associazione “Progetto136” di Acquaviva Collecroce.

Un modo di sentirsi parte integrante del paese con una foto ricordo.

Così, giovedì 29 settembre, dalle ore 16:30 alle ore 19, presso il caffè letterario, sarà possibile farsi fotografare da un fotografo professionista e donare una parola per entrare a far parte della mostra “Na grad, na ritrat, na rica”.

Alle 18, invece, tutta la popolazione è invitata a recarsi in piazza Nicola Neri per uno scatto di gruppo per tutta la cittadinanza.









Galleria fotografica