Anziani di Ururi tornano in gita a Spello e Assisi

URURI. L’amministrazione comunale, domenica 2 ottobre 2022, ha organizzato un viaggio culturale di un giorno presso le città di Assisi e Spello.

Il viaggio è prioritariamente riservato ai cittadini che abbiano compiuto o compiranno almeno 60 anni entro fine anno e che siano in grado di provvedere alle proprie esigenze giornaliere. Tutti i cittadini che abbiano almeno 60 anni pagheranno solo 10 euro, se ci saranno posti disponibili per i richiedenti di età inferiore ai 60 anni è previsto il pagamento della quota di 15 euro.

Gli interessati potranno iscriversi presso i locali della biblioteca comunale di lunedì, mercoledì e venerdì entro e non oltre il 30-09-2022. L’arrivo sarà previsto entro le ore 10 ad Assisi dove verrà visitata la famosa basilica di San Francesco. Nel pomeriggio avrà luogo una visita guidata presso la città limitrofa di Spello e alle 18 ci sarà la ripartenza in sede.

Finalmente, dopo anni di assenza, tornano le gite per i cittadini, soprattutto per la parte più anziana della popolazione che ha bisogno di svagarsi e di socializzare dopo due lunghi anni di covid dove si è stati quasi sempre rinchiusi in casa!