Festa dei nonni col mercatino dei bambini a Petacciato

PETACCIATO. Domenica 2 ottobre numerose le manifestazioni in programma nel basso Molise. Una giornata speciale, la festa dei nonni, che viene celebrata a Petacciato all’insegna del divertimento. «Viale Pietravalle sarà costellato da postazioni allegre, colorate, piene di giochi e giocattoli usati pronti per essere venduti o barattati! Un’unica regola: divertirsi!».

Elisabetta Candeloro e Alessandra Potalivo (dell’associazione Karamella) hanno reso noto che dalle 10 alle 18 e durante la giornata ci saranno sorprese che allieteranno grandi e piccini! «Iniziate a scaldare i motori e… prenotate (gratuitamente) il vostro posto sul viale!», il loro invito. Iniziativa che potrà essere ripetuta come una buona pratica di riciclo e salvaguardia dell'ambiente. «Nel progetto il mercatino dei bambini si vuole porre il punto di forza nella realizzazione di un evento rivolto a tutte le famiglie: tutti i bambini che vorranno partecipare, previa prenotazione gratuita del proprio spazio, potranno allestire una bancarella dando spazio alla propria creatività e al proprio ingegno e mettere in vendita giocattoli, pupazzi, biciclette, fumetti, libri e libricini. Oltre alla vendita, chi lo vorrà, potrà barattare con altri giochi esposti dagli altri piccoli venditori. Torneremo, quindi, indietro nel tempo per qualche ora poiché, oltre che al mercatino in sé per sé, si susseguiranno anche i giochi di una volta. Il mercatino darà l’opportunità, ai più piccoli, di scegliere dei giocattoli a cui dare una nuova vita, vendendoli o barattandoli, e scoprendo così come dare il giusto valore alle cose.

L’evento si svolgerà, in luogo ben definito: il viale Pietravalle. Ogni bambino allestirà la propria bancarella decorandola come preferisce e stabilendo il prezzo a cui intenderà vendere gli oggetti personali. Il ricavato di ciascuna vendita resta a disposizione dei bambini che ne faranno l’uso che vorranno. Sarà allestito anche un punto di raccolta di offerte in denaro con cui acquistare delle piante e dei fiori da piantumare in piazza indipendenza, per abbellirla. La piantumazione, che avverrà in un secondo momento, sarà fatta a cura dei bambini di Petacciato guidati da Karamella, associazione culturale che da anni si occupa di attività ludico-culturali per i bambini del paese e che ha ideato il mercatino. La manifestazione, di sicuro successo viste le adesioni fino ad oggi, è stata patrocinata dal Comune di Petacciato che da sempre si dimostra attento ai suoi piccoli cittadini. Eventi come questo dovrebbero aiutare tutti a migliorare il proprio modo di vedere le cose: laddove un giocattolo sembra non essere più interessante per chi lo possiede, arriva qualcuno che lo desidera tanto e gli dona una nuova vita. Niente sprechi, solo riuso intelligente! Si tratta di un'iniziativa senza scopo di lucro».

