"Follia", torna il gruppo di lettura presso la Libreria Fahrenheit

TERMOLI. "Follia " di Patrick McGrath (traduzione di Matteo Codignola, edito da Adelphi) è al centro del nuovo gruppo di lettura della libreria Fahrenheit sabato 1° ottobre alle ore 17:00.

"Follia" è una grande storia di amore e morte e della perversione dell'occhio clinico che la osserva. Dall'interno di un tetro manicomio criminale vittoriano uno psichiatra comincia a esporre il caso clinico più perturbante della sua carriera: la passione tra Stella Raphael, moglie di un altro psichiatra, e Edgar Stark, artista detenuto per uxoricidio. Alla fine del libro ci si troverà a decidere se la "follia" che percorre il libro è solo "nell'amour fou" vissuto dai protagonisti o anche nell'occhio clinico che ce lo racconta.

Nato in maniera informale da un gruppo di giovani lettori che si incontrano in libreria per scambiarsi le proprie opinioni sui libri letti, il gruppo di lettura si è sviluppato coinvolgendo lettori di tutte le età. Il tema viene deciso dal gruppo di lettura stesso, che è aperto anche a chi vuole solo ascoltare e farsi un’idea di un libro o di un autore non ancora letto.









