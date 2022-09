"Nonno, puliamo il bosco", l'iniziativa in ricordo di Adele Terzano

MONTECILFONE. Ambiente basso Molise propone una Giornata Ecologica come messaggio di rispetto verso il nostro territorio: bisogna imparare a lasciare un mondo migliore di quello che si riceve.

Un messaggio chiaro ed inequivocabile: bisogna prendersi cura dell’ambiente.

Un concetto che, ogni anno, si spera venga recepito da chi inquina (ma con pochi risultati).

Sono venti anni che organizziamo giornate come questa.

Chiediamo il contributo di tutti per ripulire una parte del bosco Corundoli dai rifiuti abbandonati dai soliti incivili.

Il Bosco Corundoli, rappresenta uno degli ultimi lembi di verde ed ospita specie animali e vegetali di grande interesse naturalistico.

L’evento di domenica, oltre che pulire una parte del bosco, vuole sensibilizzare le persone a prendersi cura, oltre che ad usufruire, di un bene comune.

Oltre a pulire il bosco, vogliamo celebrare i nonni. Omaggiare il loro esempio. Valorizzare l’amore che provano per i nipoti. Sottolineare l’importanza che hanno nella vita di tutti i giorni.

Perchè i nonni sono modelli a cui ispirarsi.

L’iniziativa assume un valore speciale perché ABM dedica questa giornata ecologica ad una super nonna: Adele Terzano che pur scomparsa un anno fa, rimane per sempre nei cuori di chi la conosce.

Ai bambini presenti una maglietta in regalo, il libro “Piccoli Amici” a tutti i nonni e le nonne che parteciperanno.

L'appuntamento per chi volesse prendere parte alla giornata ecologica è previsto per le ore 9.30 presso il Bosco del Corundoli, (piazzale sud grotta Madonna di Lourdes) per informazioni potete scrivere a ambientebm@gmail.com oppure contattare il numero 3397517592.









