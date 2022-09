Giornata Europea delle Lingue, la cerimonia all'istituto Omnicomprensivo

GUGLIONESI. Anche al liceo di Guglionesi si è celebrata oggi la Giornata Europea delle Lingue. L’obiettivo della ricorrenza istituita dal Consiglio d’Europa il 6 dicembre del 2001 è incoraggiare l’apprendimento delle lingue evidenziando l’importanza e l’utilità nella società contemporanea, sia a livello professionale che umano.

«Apprendere una nuova lingua- afferma la dirigente Patrizia Ancora che ha fortemente voluto tale evento- non solo arricchisce il proprio curriculum garantendo maggiori opportunità lavorative, ma migliora anche il dialogo interculturale e aiuta a combattere contro l’intolleranza, la xenofobia e il razzismo. Il plurilinguismo è, pertanto, un vero e proprio potere che consente di rafforzare il senso di fratellanza e solidarietà fra popoli diversi, accomunati dal desiderio di creare una società libera, giusta e rispettosa delle differenze. E tutto questo lo sanno molte bene i nostri ragazzi che oggi sono stati i veri e propri protagonisti della giornata.

Sono stati proprio loro, infatti, a condurre l’incontro che si è svolto dalle ore 9:00 nei locali della “Casa del Fanciullo”. I ragazzi del liceo hanno accolto gli allievi delle scuole medie, hanno illustrato il significato di tale ricorrenza e hanno riflettuto sulle tematiche legate al plurilinguismo, incoraggiando i più piccoli allo studio delle lingue. Nella seconda parte dell’incontro alcuni studenti hanno presentato delle esperienze reali e concrete svolte all’estero che hanno permesso loro di uscire dai confini nazionali, entrare in contatto con altre culture e riflettere sui diversi sistemi linguistici. Per esempio, si è parlato di Intercultura, il programma che permette di svolgere il quarto anno delle superiori in un qualsiasi paese del mondo; si è passati poi a discutere sulle mobilità tramite i progetti Erasmus+ finanziati dall’Unione Europea che hanno dato l’opportunità a molti studenti della scuola di trascorrere un’esperienza unica ed indimenticabile in paesi quali la Slovenia, la Lituania, la Romania, la Turchia, la Grecia, Malta ecc...Si è parlato, inoltre, di etwinning che offre una piattaforma (disponibile in 28 lingue) per docenti e alunni delle scuole dei paesi partecipanti per comunicare, collaborare e sviluppare progetti e condividere idee. Si è successivamente presentato l’indirizzo Esabac del liceo linguistico che consente agli alunni di ottenere il doppio diploma italiano e francese, spendibile per continuare gli studi in un’università francofona. Infine, si è parlato degli stage linguistici che ogni anno vengono proposti dalla scuola insieme ai corsi per le certificazioni dal livello B1 al C2. La giornata si è conclusa con dei giochi interattivi sulle lingue e sulle tematiche affrontate».

