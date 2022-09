Giornata nazionale Plastic Free, le iniziative nel basso Molise

TERMOLI. «Un impegno e un’attenzione costante oggi, ci permetteranno di avere ancora un Pianeta domani». È questo il motto dell’associazione “Plastic Free” che il prossimo 2 ottobre si ritroveranno a Guardialfiera. a Termoli e a Campomarino per la raccolta nazionale dei rifiuti.

Domenica, quindi, il raduno si terrà alle ore 9 a Guardialfiera al bivio dell’ex ristorante “La cascina sul lago. A Termoli i volontari si troveranno presso le “Scalette del Folklore” alle ore 10 mentre a Campomarino l’orario previsto è alle 9:30 sulla “Spiaggia degli Alleati”, tra il lido La Playa e La rosa dei venti.

Per partecipare alla raccolta basta andare sul sito https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/2317/2-ott-guardialfiera

(la registrazione all'evento varrà come assicurazione per il volontario).

A Guardialfiera i referenti presenti saranno Giuseppe Fabbiano e Dorothy Albanese, a Termoli Fabio Canosa e Vincenzo D'Addario e a Campomarino Maria De Gaetano.

I partecipanti dovranno munirsi di guanti da giardinaggio o una pinza, portare con sé una borraccia d'acqua o una bevanda idratante, soprattutto se è una giornata calda, scaricare nel sito il modulo per la partecipazione del minore e consegnarlo al referente durante l'evento di raccolta.

Le associazioni che saranno presenti per il bene dell'Ambiente che collaborano al progetto sono l’associazione Teatrale Amatoriale "I SCAPSTRAT", le Guardie Ecologiche, il Guardialfiera Calcio, l’AVIS Comunale di Guardialfiera, Società Nazionale Salvamento Molise, Raggruppamento Unità di Ricerca e Recupero RGPT Portocannone, Pro Loco Guardialfiera, Sud Servizi Generali.

È fresca di inchiostro la stipula del protocollo d’intesa tra il Comune di Guardialfiera e l’associazione Plastic Free Onlus. Da un lato il sindaco Vincenzo Tozzi dall’altro l’avvocato Giuseppe Fabbiano in qualità di Referente di Campobasso per l’associazione Plastic Free.

L’accordo raggiunto ha l’obiettivo di promuovere una serie di attività ed eventi sulle tematiche green. Nello specifico, Plastic Free si impegna a promuovere appuntamenti di raccolta della plastica e rifiuti non pericolosi, oltre a lezioni di educazione ambientale nelle scuole sia in presenza che online. Informazione e sensibilizzazione online, sui social, con stand e promozione di passeggiate ecologiche e turistiche, senza dimenticare la segnalazione di rifiuti abbandonati in modo abusivo.

Il Comune di Guardialfiera, a ratifica dell’intesa che avrà una durata quinquennale, si impegnerà dal suo canto a patrocinare gratuitamente tutte le attività proposte da Plastic Free, garantendo l’intervento dell’azienda appaltatrice della raccolta differenziata dei rifiuti, per il ritiro dei sacchi al termine di ogni iniziativa promossa. Ai volontari di Plastic Free, in caso di pubbliche manifestazioni, sarà anche garantita l’occupazione gratuita di suolo pubblico per l’installazione di stand informativi.









