Due molisani inseriti nei 30 Chef Stellati Michelin Toscani

FIRENZE. Dal quotidiano Storico La Nazione di Firenze, apprendiamo che “martedì 18 ottobre l’Associazione italiana cuochi, a Santa Apollonia, premierà junior chef, cuochi e chef che si sono distinti durante l’anno per la promozione della buona cucina nel mondo. In virtù dell’evento che si tiene in Toscana saranno premiati oltre 30 ’Chef Stellati Michelin Toscani’”.

Gli Chef premiati saranno provenienti da tutta Italia e dalle delegazioni estere AIC. Associazione Italiana Cuochi è presieduta dallo Chef Simone Falcini, che vanta l’apertura sino ad oggi di 35 ristoranti in Italia e l’estero, nonché conduttore della prima e seconda stagione del “Migliore Chef Italia”, format visibile sul digitale terrestre e piattaforma SKY. Come spiega lo Chef Simone Falcini “Il premio non è dietro pagamento, non è automatico e non è dovuto, per questo ha un enorme valore nel panorama della ristorazione” Falcini continua: “Siamo molto orgogliosi dei passi fatti sino ad oggi, come associazione.

Il premio che AIC conferisce è il coronamento della fatica quotidiana che ogni professionista mette ogni giorno per regalare momenti di convivialità ed emozione sulle tavole dei propri clienti. Abbiamo pensato ad un premio che si distinguesse da tutti gli altri, non abbiamo trascurato chi non fa il mestiere da molti anni, estendendolo anche agli Junior Chef, che anche se giovani, quotidianamente si adoperano nelle cucine di tutto il mondo, e anch’essi devono vedersi riconosciuto l’impegno e la fatica. Il premio vuole essere una spinta per continuare quotidianamente con lo stesso impegno a diffondere la buona cucina nel mondo”.

L’evento è patrocinato dalla Regione Toscana, durante l’evento riceveranno il premio ad Honorem il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ed il Sindaco Dario Nardella. Firenze il 18 ottobre vedrà tingere di bianco le sue strade. Tutti i cuochi premiati partiranno a piedi dalla Fortezza da Basso alle ore 09:30 per sfilare in Giacca e Cappello da Cuoco per il centro fiorentino. Oltre 400 “giacche bianche” che passeranno dal Duomo, Piazza della Signoria, per dirigersi all’Auditorium Santa Apollonia in via San Gallo alle ore 13:30 dove ad attenderli ci sarà un rifresco organizzato da AIC e Partner. Alle ore 14:30 è previsto l’inizio dell’evento “5 Stelle d’Oro della Cucina”. All’evento saranno presenti anche ospiti d’eccezione.

A questo importante Kermesse culinaria tra i 400 cuochi che sfileranno nel capoluogo toscano ci saranno anche due alfieri della cucina molisana il termolese pluripremiato e televisivo Nicola Vizzarri assieme a Domenico Ruggeri titolare del ristorante Mari e Monti di Termoli. Insomma, in questo fiume bianco di cuochi, chef stellati d’Italia ci sarà anche un pezzetto della nostra città.









Galleria fotografica