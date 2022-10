La storia dell'arte cinematografica in mostra al Castello Svevo

TERMOLI. Dopo la tre giorni di Workshop tenutasi al Circolo della Vela “Mario Cariello” di Termoli, per la presentazione del progetto “RECON” Interreg-IPA CBC – Italia, Montenegro –Albania dove ci è stato spiegato l’importanza del Cine patrimonio storico e la sua forma d’arte, che hanno dato a questo progetto una validità che lo stesso acronimo Recon spiega inequivocabilmente: Re-valutation of Culture – Heritage Knowledge and Opportunity Network, finanziato nell’ambito del programma Interreg IPA CBC.

A tal proposito è stato anche spiegato l’importanza di iniziative di cooperazioni territoriali che uniscono territori e culture dando il benvenuto ai partner e gli artisti cinematografici e di arte contemporanea provenienti dal Montenegro, dall’Albania e dalla Puglia.





Dai giovani artisti presenti ci è stato illustrato il lavoro certosino e molto impegnativo che hanno fatto nel tempo nei loro archivi cinematografici, per cercare e trovare il materiale giusto per poter comporre le opere che poi hanno portato anche qui in Molise. Tutto il loro lavoro ce lo hanno spiegato sia Adolfo Fabrizio Colagiovanni promotore del progetto che gli stessi artisti Dario Hurini, Ana Jankovic, Una Jovovic, Tamara Pavicevic, Milena Charan ed Hermelinda Troquè. Utilissime anche le informazioni date dall’Ufficio Europeo del Comune e l’associazione Molise verso il 2000.

Questo pomeriggio poi a conclusione del Workshop, al Castello Svevo è stata inaugurata la mostra che rimarrà aperta al pubblico dal 1° al 7 Ottobre dal titolo “Cohesion Between Historical Film Heritage And New Formes of Art”.





L’importanza e il valore del patrimonio storico cinematografico è enorme. Rappresenta la testimonianza di tutto ciò che è successo nel nostro passato e ce lo restituisce nel modo più diretto, attraverso le immagini. E’ fondamentale che sia completo, che sia tutto, non parziale, con inclusioni o esclusioni dovute a opinioni, credenze o dogmi soggettivi, sta a chi usa –un artista, un regista, un giornalista, uno studente – quelle immagini dare una chiave di lettura e affidare il giudizio a chi le guarda. Per questo è necessario che quello che il tempo o l’incuria causano al delicato materiale cinematografico venga recuperato e archiviato con le moderne tecnologie.

Questo è il progetto RECON, che ha recuperato è messo a disposizione su piattaforme informatiche, il patrimonio storico cinematografico di Albania, Italia e Montenegro. Recon – Netting è un’esposizione multimediale che sottolinea il concetto di messa in rete del materiale cinematografico recuperato e valorizzato dal progetto RECON.

