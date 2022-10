Prima fiera autunnale, «soddisfatti della grande affluenza»

TERMOLI. Piace la fiera del primo sabato del mese a Termoli è un appuntamento irrinunciabile o quasi per i cultori della fiera di piazza Giovanni Paolo II.

Le condizioni climatiche sono state ottimali per la gente, arrivata anche dai paesi limitrofi, che si è riversata già dalla prima mattinata per fare shopping.

«C'è stata davvero tanta gente, c'è voglia di uscire, di prendere una boccata d'aria, anche grazie alle condizioni meteo di bel tempo. C’è voglia di acquistare a poco prezzo rispetto alle boutique d’élite visto il periodo che stiamo attraversando. Bisogna calmierare i prezzi e la gente preferisce la fiera, dove la merce è comunque di qualità». Queste le parole di Angelo Gioia, ambulante e uno dei rappresentanti di categoria dei commercianti che si presentano su piazza. In particolare, numerose le famiglie provenienti dell'hinterland.

Una gran marea di persone, tante buste nelle mani, tanto da non poter nemmeno riuscire a camminate in certi punti. Tra i banchetti degli ambulanti cominciavano ad affiorare capi di abbigliamento per la stagione estiva, ormai è tempo di provvedere: “Venghino venghino donne belle qui troverete tutto per farvi ancora più belle ...”. Gridavano a squarciagola i proprietari delle bancarelle

