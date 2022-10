“Racconti nella Rete”, Alessio Manfredi Selvaggi è il vincitore più giovane

LUCCA. Patrocinato tra l’altro dalla Regione Toscana, Rai, Provincia e Città di Lucca e Roma Culturae, il Premio letterario nazionale “Racconti nella Rete” vede la pubblicazione dei 25 racconti vincitori in una antologia edita da Castelvecchi, presentata oggi in anteprima al festival LuccAutori.

E Alessio Manfredi Selvaggi è stato tra i vincitori con il suo "Diverso da chi?” e ha ricevuto anche il premio dell’Aidr, Associazione Italian Digital Revolution, come il più giovane vincitore di questa edizione.

I racconti sono stati illustrati in una mostra inaugurata una settimana fa dai ragazzi del Liceo Artistico di Lucca e hanno fatto da cornice a un pomeriggio molto emozionante in cui il racconto di Alessio, interpretato intensamente dall’attore Mario Cenni, ha emozionato l’intera platea di presenti. Prossimo appuntamento Catania, dove Alessio è stato invitato ad intervenire dal professor Gianbattista Trebisacce del Dipartimento di Umanistica dell’Università di Catania, rappresentante dell’AIDR, per l’alto valore pedagogico e sociale del suo racconto.

Galleria fotografica