«Crescere insieme»: prevenzione e stili di vita corretti, preserviamo il sorriso dei bimbi

Congresso regionale di Odontoiatria infantile: l'intervista al presidente Sioi Domenico Tripodi

TERMOLI. Messaggi su corretti stili di vita, fari accesi sulla prevenzione e perché no, anche turismo congressuale. Tutto questo (e anche di più) al centro del congresso nazionale “regionale” che la Sioi, Società italiana di odontoiatria infantile, col suo presidente Domenico Tripodi, ha voluto celebrare proprio a Termoli, nella sala dell’ex cinema Sant’Antonio.

Scelta tutt’altro che casuale, quella che il dottor Tripodi, importante figura del mondo dell’odontoiatria pediatrica, reggino di nascita e abruzzese d’adozione, ha voluto incardinare per le sessioni regionali, come quella dedicata ieri al Molise.

Anche in questo caso si torna finalmente in presenza, come sottolineato anche nelle convocazioni diramate dalla Sioi alle sezioni regionali:

«Si torna in presenza, si torna a guardarsi negli occhi e a stringersi una mano. Abbiamo organizzato eventi regionali con delle tematiche comuni dal titolo generale “Crescere insieme con SIOI” che possano, in ogni singola regione, portare quelli che sono la nostra attività e il nostro pensiero e creare ulteriori momenti di scambio, confronto ed informazione-formazione, allo scopo di informare e formare tutti i nostri iscritti allo stesso modo su tutto il territorio nazionale, argomenti di interesse strettamente pedodontico e orto-pedodontico spaziando dunque dalla conservativa, alla traumatologia alla odontoiatria preventiva in senso stretto con relatori locali e nazionali che possano fornire i migliori aggiornamenti sui temi trattati.

Possibilità di ascoltare e interfacciarsi con figure quali igienisti e pediatri che sono i nostri più stretti alleati nell’arduo e, nello stesso tempo, bellissimo compito di seguire i nostri piccoli pazienti per molto tempo e sotto vari fronti».

Due sessioni intervallate da un break, baciate anche da sole, prima che il meteo volgesse al termine. Cinque ore di lavoro intenso, che hanno visto anche la moderazione del dottor Giuseppe Ramunno, nostro gancio per l’occasione.

Nella prima sessione, con moderatori i dottori Ramunno, Licursi e Colozza, affrontati questi temi: "l'Odontoiatria nell'ambulatorio del Pediatra di famiglia", a cura della dottoressa Portolan; "Pedo e Orto: prima il bambino, poi il sorriso" col dottor Beretta; "Il frenulo neonatale patologico: l'importanza di intercettare fin dalla più tenera età" a cura della dottoressa Cacciagrano e "I probiotici nella modulazione del Microbiota orale: possibilità preventive e terapeutiche" affidato alle dottoresse Del Conte e Cerasuolo.

Alla ripresa dopo la pausa, la seconda sessione, moderata dai dottori Tucci, Cerasuolo e Previati, ha trattato: "L'igienista e la gestione del paziente pediatrico: strategie per un coinvolgimento attivo di bambino e genitore" con la dottoressa Amici e il dottor Colasurdo; "Ecc e qualità di vita correlata alla salute orale. Valutazione statistica di efficacia della terapia in seduta unica in anestesia generale" nell'intervento del dottor De Risio. Infine, parola al professor Tripodi e alla dottoressa Valloreo, sulla "Traumatologia in età evolutiva: approcci preventivi e terapeutici". Il congresso regionale della Sioi è stato organizzato in collaborazione con l'Andi Molise (Associazione nazionale dentisti italiani), con l'Aidi (Associazione igienisti dentali italiani) e Simpe (Società italiana medici pediatri). Il corso Ecm ha attribuito 16 crediti formativi per l'aggiornamento professionale.

Nell’intervista che abbiamo realizzato proprio approfittando del coffee break, il professor Tripodi ha messo a fuoco l’assunto di come si debba puntare nei bambini alla prevenzione, poiché la carie è da considerarsi una patologia a tutti gli effetti e quindi fare il massimo per impedirne la formazione. Ma nelle sue parole c’è anche un interessante concetto relativo al rapporto mamma-bambino nello svezzamento e nel successivo percorso di crescita.

