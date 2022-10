«E' una giornata di festa», Portocannone accoglie don Fernando

PORTOCANNONE. «Oggi è una giornata di festa per la nostra Comunità, abbiamo dato il benvenuto al nostro nuovo parroco don Fernando».

Sono le parole del sindaco di Portocannone, Francesco Gallo.

«In sintonia con tutta la Comunità e a nome dell’Amministrazione Comunale, rivolgo un deferente saluto a Sua Eccellenza, il Vescovo; un ringraziamento di cuore a Don Michele Valentini, che con tanta dedizione, sobrietà, e non pochi sacrifici personali ha retto la nostra parrocchia in questo ultimo periodo; un saluto a tutti i Sacerdoti presenti; gli auguri e le più vive congratulazioni a Don Fernando Manna, nuovo Parroco della Nostra Parrocchia Santi Pietro e Paolo.

Oggi, con l’arrivo di Don Fernando, si è dato ascolto alla voce dell’intera comunità religiosa e laica, che chiedeva da tempo, forse anche da troppo tempo, la presenza di una guida pastorale che avesse a disposizione il tempo necessario per offrire alla Comunità un costante punto di riferimento.

Oggi è una giornata di festa e posso dire a Don Fernando, con grande soddisfazione, che ho l’onore di presentargli una comunità unita e solidale.

Una Comunità che, pur seguendo il cammino della storia e l’evoluzione dei tempi, è riuscita a conservare la propria identità culturale, e a dare un senso alle proprie origini, con la conservazione della lingua e la difesa delle tradizioni.

Una Comunità che ha diversi punti di forza, a partire da un grande gruppo di persone sempre disponibili a collaborare.

C’è inoltre un grande fermento associativo che trova spazio nel sociale, nella cultura e nello sport, che accomuna tutti in una grande voglia di fare.

Grazie a loro, si è potuta avere – dopo anni di assenza - la rievocazione del Presepe Vivente nel borgo antico e la rappresentazione della Passione Vivente, a dimostrazione che la comunità ha dalla sua un grande attaccamento alle proprie radici cristiane.

Altro punto di forza sono i nostri giovani che allo stesso tempo rappresentano la risorsa più importante per il futuro, ma anche la principale preoccupazione perché in tanti vanno via in cerca di lavoro o per ragioni di studio, e non tornano più al paese.

Poi l’importanza della Corsa dei Carri, che Don Fernando già conosce, che è la “festa” per eccellenza, che è tornata finalmente ad essere il momento culminante di un intero anno di attesa.

In definitiva, possiamo dire che questa comunità, pur con le sue diverse sensibilità, aspettative e speranze, tutta insieme rappresenta una ricchezza inestimabile, un patrimonio eccezionale di umanità che va difeso e valorizzato. Don Fernando, per quanto mi riguarda, Le assicuro il mio personale sostegno e quello dell’Amministrazione Comunale».

