Antologia della letteratura orale Arbëreshe di Chieuti

CHIEUTI. Ancora una volta l’Auditorium comunale di Chieuti (ex chiesa Santa Maria degli Angeli) ha fatto da cornice ad un evento culturale. Nel tardo pomeriggio di sabato 1° ottobre è stata la volta della presentazione del libro “Një herë pleqtë rrëfjën” scritto dal chieutino Mario Massaro, un’Antologia della letteratura orale Arbëreshe di Chieuti.

La passione di Mario Massaro per la cultura Arbëreshe inizia negli anni ’60 del secolo scorso, quando si laurea in Pedagogia presso l’Università degli Studi di Urbino, nell’anno accademico 1967/1968 con una tesi intitolata “Chieuti, colonia albanese”. Nel corso degli anni la passione è cresciuta sempre di più, incentivata anche dal matrimonio con Costantina Florio, appartenente ad una delle famiglie storiche di Chieuti, dove in casa si parlava esclusivamente l’Arbëreshe. Mario Massaro è stato docente di Lettere nella scuola Media Statale di Chieuti per oltre un trentennio e Sindaco dal 1975 per tre mandati consecutivi. Nel 1978 ha fondato, con alcuni soci, l’Associazione arbëreshe “Gjaku i shprishur” ed organizzato il Gruppo Folkloristico omonimo. Questa antologia non è la prima pubblicazione del prof. Massaro, tra i suoi lavori ricordiamo: “Dizionario comparato delle parlate arbëreshe di Casalvecchio e Chieuti” (2010); “Chieuti e la sua parlata arbëreshe. Qefti dhe e folmja e tij” (2011); “Gli Albanesi di Casalvecchio” (2015); “Abetari. Abbecedario” (2019) e “Rassegna di canti popolari albanesi con traduzione e arrangiamento musicale” in attesa di stampa. Questo libro è uno scrigno di tesori linguistici e culturali, è un tributo d’amore a Chieuti, alla sua lingua, alla sua storia e alle persone che hanno raccontato un pezzettino della loro vita, è un tributo d’amore da parte del prof. Massaro alla sua famiglia e a sua moglie in particolare, che tanta parte ha in questa raccolta. Questo libro è il lavoro di una vita, perché dal lontano 1964 non ha più smesso di occuparsi della cultura e lingua Arbëreshe.

Ha raccolto meticolosamente tanto materiale che altrimenti sarebbe andato perduto per sempre con la scomparsa degli anziani che lo custodivano: favole, fiabe, ninne nanne, canti d’amore, canti nuziali e anche lamenti funebri. Un patrimonio culturale di grande importanza storica che mette in rilievo usi e costumi di fine ‘800. Mario Massaro. Il lavoro di Mario Massaro può essere paragonato a quello di Italo Calvino che in “Fiabe Italiane” raccoglie e trascrive le fiabe della tradizione orale e popolare in lingua italiana, dai vari dialetti. Per la comunità di Chieuti l’opera di Mario Massaro è ancora più preziosa, perché raccolta e trascritta in lingua arbëreshe di Chieuti, essa stessa patrimonio immateriale, bene culturale preziosissimo portato in Italia diversi secoli fa dalla vicina Albania. Presente alla serata il sindaco Diego Iacono, che dopo i saluti di rito ringrazia, a nome di tutta la collettività il prof. Massaro, per il valore aggiunto ed inestimabile che dà a tutta la comunità. “Da parte nostra stiamo lavorando con lui per altri ambiziosi progetti per la salvaguardia e la conservazione della nostra lingua, le nostre tradizioni e la nostra storia” aggiunge il primo cittadino.

Uno degli ospiti della serata è stato il prof. Donato Martucci, docente di Antropologia culturale presso l’Università del Salento. “Questa lingua è stata tramandata di generazione in generazione nelle case di Chieuti (e di Casalvecchio di Puglia e San Marzano di San Giuseppe, solo per rimanere nel territorio pugliese), probabilmente senza che i parlanti stessi ne comprendessero l’eccezionalità rispetto al diverso mondo linguistico che li circondava. Oggi in queste isole linguistiche le cose stanno rapidamente mutando, il conformismo linguistico con la più ampia comunità nazionale sta portando al depauperamento di questa ricchezza; da un altro punto di vista, grazie all’opera di alcune persone intelligenti come il prof. Massaro, il fattore linguistico è diventato un simbolo identitario che va ripreso e conservato, una ricchezza da valorizzare e far conoscere anche al di fuori di quella più ampia comunità immaginata che è l’Arberia italiana” sottolinea il prof. Martucci.

La maggior parte di questa produzione, collocata tra la fine del XIX secolo ed i primi decenni del XX secolo, manifesta la ricchezza della parlata chieutina. I narratori, tutti appartenenti a famiglie arbëreshe da più generazioni, hanno conservato quasi intatta la lingua dei propri avi. “Mi sono proposto di realizzare questo lavoro di raccolta, di trascrizione e di traduzione quasi esclusivamente per fermare un repertorio quanto più vasto possibile e tramandarlo alle generazioni future, prima ancora che il tempo inesorabile facesse passare a miglior vita le persone più anziane di Chieuti, che custodivano ancora questo meraviglioso patrimonio culturale. Consegno, pertanto, con vivo piacere ed orgoglio questa raccolta ai miei concittadini e nel contempo nutro la speranza che la nostra lingua e la nostra cultura possano sopravvivere për shumë e shumë vjet, almeno per tanti anni ancora quanti sono trascorsi dalla immigrazione albanese ad oggi. Ringrazio tutti coloro che mi hanno raccontato quanto ancora ricordavano e che avevano appreso dai loro avi, consentendomi, a mia volta, di lasciare questo ricco patrimonio alle future generazioni” spiega l’autore del libro. Prezioso anche l’intervento del prof Michele Boccamazzo, già dirigente scolastico e sindaco di Casalvecchio di Puglia, che ha spiegato anche la funzione educativa che può avere quest’opera soprattutto nelle generazioni più giovani.

La serata è stata allietata dalla lettura di alcuni brani e poesie da Maria Antonietta Barile e Rosa Occhionero. Immancabili i canti arbëreshe interpretati magistralmente da Angela Dell’Aquila, voce unica e stile inconfondibile che, ancora una volta, ha toccato il cuore dei presenti.

Galleria fotografica