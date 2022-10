La statua di San Francesco nella chiesa di Sant'Antonio di Padova

GUGLIONESI. La statua di San Francesco intronizzata ai piedi dell'altare della chiesa di Sant'Antonio di Padova. Le musiche del maestro Tiziano Albanese, accompagnate dalla voce narrante di Aldo Gioia, entrano nella pelle. E lasciano il segno.

La storia narrata e musicata è quella del Santo Patrono d'Italia. Del santo dei poveri. Il santo degli umili, degli ultimi San Francesco d'Assisi.

In occasione dei 190 anni dalla nascita della Confraternita di Sant’Antonio di Padova, questo è il penultimo evento dell'anniversario.





Ed è un evento sublime. L'opera del maestro Albanese ha visto la prima assoluta il 4 ottobre 2009 ed é stata commissionata dalla stessa Confraternita, in occasione degli 800 anni della Prima Regola di San Francesco. Definita pop-contemporanea, Francesco, storia di un uomo ha visto repliche ad Assisi, Altamura, Matera. San Giovanni Rotondo.

E, domenica 2 ottobre, è tornata a casa. Dove tutto è nato.

La chiesa è gremita e in tanti si sono soffermati al di fuori per ascoltare. Presenti anche il sindaco Mario Bellotti, il consigliere delegato alla cultura Michele D’Anselmo, il parroco don Stefano Chimisso e il vice parroco don Antonio Sabetta. L’emozione è tanta e la si vede anche nel volto dei presenti, soprattutto nel priore della Confraternita Antonio Scardocchia. L’ultimo appuntamento dei 190 anni è previsto per il prossimo 8 dicembre.

