Termoli e la seconda guerra mondiale: 79 anni fa lo sbarco degli alleati

TERMOLI. Manca un solo anno all'80esimo anniversario dallo sbarco degli alleati a Termoli. E proprio questa ricorrenza sarà accompagnata dalla nuova missione editoriale di Stefano Leone.

«Termoli e la seconda guerra mondiale», «Annuncio pubblicamente l'uscita del mio libro in occasione dell'Ottantesimo inerente allo sbarco degli alleati a Termoli nella notte tra il 2 e il 3 ottobre 1943.

L' opera, già pronta, sarà presentata e distribuita in copie numerate, nel 2023, ovviamente. È il frutto di più di 20 anni di ricerche e custodisce fonti storico iconografiche nuove. Già dalla fine degli anni '90, comprai, solo, dai vari archivi mondiali, foto mai viste.

Subito dopo pubblicai, per primo, con sacrificio e passione, foto e materiale inedito, con la rivista Sui Generis, presentata dal giornalista rai Francesco Giorgino, inaugurando a Termoli, un" nuovo corso" di interesse e di studi, avvalorato in seguito, da integrazioni, eventi e libri di pregevoli autori e promotori locali. Tutte opere meritorie e doverose.

La foto che vedete, fu donata, a me personalmente, nel 2003, da Peter Fisher e ritrae il militare inglese, a destra, coi baffi, in via Roma a Termoli, quando, nei primi giorni di ottobre, il generale Bernard Law Montgomery, al centro dell'immagine, è ai piedi del Borgo attento nell' ascoltare i suoi uomini. Tali immagini, così come molte altre, regolarmente acquistate, rispetto ai diritti di pubblicazione, hanno visto la prima luce editoriale anche in altre opere tipo Humanitas. Era un'antica promessa fatta a Termoli e me stesso. Spero di saper onorare i caduti civili e militari di quei giorni. Spero, oggi ancor di più, nel dono e nel dovere della Pace e della Libertà».