Una colonna della società guglionesana, l'omaggio alla professoressa Adele Terzano

L'omaggio alla professoressa Adele Terzano: parla il sindaco Mario Bellotti

GUGLIONESI. L’emozione è palpabile, si legge e si sente nei volti di tutti i presenti.

Tutte le persone accorse al teatro Fulvio di Guglionesi hanno una cosa in comune, l’aver conosciuto, vissuto e voluto bene la professoressa Adele Terzano, venuta a mancare il 17 ottobre dello scorso anno.

E per il suo compleanno, il primo nei cieli ma accanto al suo amato marito, domenica 2 ottobre, hanno voluto omaggiarla raccontando la splendida persona che era.

Umile, gentile, vanitosa, capricciosa, solare.

Sono questi gli aggettivi che, nel corso dell’evento a lei dedicato, preparato e fortemente voluto dall’associazione “L’@ltra Guglionesi”, sono stati spesi.





L’evento ha visto la collaborazione dell’associazione di promozione sociale di Guglionesi insieme all’Archeoclub di Termoli con il suo presidente Oscar De Lena.

Emozionanti i ricordi dei presenti, dal presidente dell’@ltra Guglionesi Nino D’Alessandro, alla moderatrice Fernanda Pugliese, le donne della Fidapa, amiche della professoressa Terzano e, infine, del sindaco Bellotti.

«Adele è stata la mia prima supporter, in tutto e sempre. C’è sempre stato un legame speciale. È la nonna di mia figlia.

Ho ricordi sia a livello familiare che a livello professionale. Ho condiviso con lei veramente tanti momenti e adesso che non c'è più sento un grande vuoto. Ci ha lasciato tante cose. La sua grande passione per i libri, per il dialetto e le tante opere che sono veramente molto importanti.





Tra qualche giorno realizzeremo il suo sogno, quello di intitolare l’istituto omnicomprensivo a Giulio Rivera».

E proprio il ricordo di Giulio Rivera, del quale la professoressa ha scritto il libro “Ciao Giù”, è stato raccontato un aneddoto.

La professoressa raccontò lo strazio della madre di Giulio che dovette accompagnare nel suo ultimo viaggio, dalla chiesa al “Calvario” prima di lasciarlo andare al cimitero, come della Passione di Gesù e della Madre, la Madonna, che stava ai piedi della croce.

«Un dolore che lei ha fatto suo e che ha portato con sé. Adele era un vulcano. Sapeva farti tornare il sorriso e sapeva immedesimarsi nel dolore altrui. Forte era la sua empatia. Persino con i bambini» raccontano le amiche di una vita, quelle con cui ha passato 40 anni d’amicizia.





«Una donna di cultura, da sempre impegnata in favore della sua comunità, che non ha smesso un secondo – nella sua esistenza pubblica e privata – di avere fiducia nel potere della letteratura, della narrazione e dell’arte, e di trasmettere questi valori a chi aveva vicino, a cominciare dalla sua famiglia. Attenta ai talenti, innamorata della bellezza in tutte le sue forme, ogni volta che ha potuto si è spesa per la valorizzazione delle capacità altrui con quella solarità che l’accompagnava ovunque» continuano le amiche e chi l’ha voluta bene.

Presenti le figlie della professoressa Terzano, Paola, Cristina e Carla, i nipoti Gaia e Lorenzo, il sindaco Mario Bellotti, il consigliere delegato alla cultura Michele D’Anselmo, il presidente dell’associazione “L’@ltra Guglionesi” Nino D’Alessandro con alcuni soci, Oscar De Lena, Antonio Sisto, Franca Sciarretta, Fernanda Pugliese e alcune amiche storiche.

