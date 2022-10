"Non sprechiamo", giochi e insegnamenti al mercatino dei bambini

PETACCIATO. Domenica 2 ottobre numerose le manifestazioni in programma nel basso Molise. Una giornata speciale per celebrare la "Festa dei nonni". Anche a Petacciato il divertimento non è mancato.

Viale Pietravalle è stato costellato da postazioni allegre, colorate, piene di giochi e giocattoli usati pronti per essere venduti o barattati!

Ogni bambino ha allestito la propria bancarella decorandola come ha preferito e stabilendo il prezzo per vendere gli oggetti personali. Il ricavato di ciascuna vendita resta a disposizione dei bambini che ne faranno l’uso che vorranno. E' stato allestito anche un punto di raccolta di offerte in denaro con cui acquistare delle piante e dei fiori da piantumare in piazza indipendenza, per abbellirla. La piantumazione, che avverrà in un secondo momento, sarà fatta a cura dei bambini di Petacciato guidati da Karamella, associazione culturale che da anni si occupa di attività ludico-culturali per i bambini del paese e che ha ideato il mercatino. La manifestazione, di sicuro successo viste le adesioni fino ad oggi, è stata patrocinata dal Comune di Petacciato che da sempre si dimostra attento ai suoi piccoli cittadini.

Soddisfatte le organizzatrici Elisabetta Candeloro e Alessandra Potalivo (dell’associazione Karamella).

«Il mercatino svoltosi ieri a Petacciato ha avuto un grandissimo successo!

C’erano tantissimi bambini e genitori, ne abbiamo contato più di cento. Poi musica, giochi, mascotte e infine il mago Cocò con spettacolo di magia e bolle di sapone. Tutto è stato realizzato grazie all’aiuto dell’amministrazione comunale che ha appoggiato è sostenuto questa idea di Mercatino di giocattoli usati, come ottima pratica di educazione al NON SPRECARE per i più piccoli.

Ma anche grazie all’associazione Karamella che ha cercato, trovato e realizzato giochi di una volta per grandi e piccini. Abbiamo coinvolto anche ragazzi delle medie che si sono divertiti un mondo e che hanno avviato una raccolta firme per avere uno skate park a Petacciato!

Abbiamo avuto persone da Termoli, San Salvo, Campomarino e il riscontro è stato davvero bello! Erano tutti felici di questa giornata dedicata ai bambini: c’è stato chi, tra loro, ha venduto comprendendo quale valore dare alle cose e chi ha barattato giochi ormai visti e rivisti con giochi usati ma ai suoi occhi nuovi.

Tutti ci hanno chiesto di ripetere questo evento!».

