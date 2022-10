Alla scoperta di un futuro più green, tra case sugli alberi e "love bott"

Non solo green: Rocco Cirino intervista Ettore Altieri

LENTELLA. Domenica 2 Ottobre, Non Solo Green, nella sua quinta tappa tra Molise e Abruzzo, è approdata a Lentella, in provincia di Chieti, sui colli da dove è possibile vedere il mare, la Puglia e il Molise.

Un posto magico, la “Fattoria d’Arte I Colli”, un luogo dove vivono una coppia di artisti amanti della Natura che hanno deciso di costruire un regno completamente con materiale recuperato e riciclato, dove tutti gli oggetti trovano una loro collocazione e tornano a nuova vita. Dove è possibile trovare due asini e dove è possibile pernottare nella Casa sull’Albero completamente costruita a mano e con materiale riciclato, oppure nella Love Bott’ (realizzata recuperando una botte).

Un luogo dove il territorio circostante è disseminato di opere d’arte, per lo più da sculture, dove se prosegui il cammino arrivi su di un’altura prospiciente il mare, e dove ti puoi sedere su di una panchina ad osservare infiniti orizzonti. Ecco questo è la Fattoria, un luogo nato da un’idea, un’utopia che è diventata realtà da circa venti anni: sostenibilità ambientale, rispetto per la Natura e per l’Ambiente in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030. I protagonisti di Nonsologreen, sono andati alla scoperta di un futuro più Green.

«Oggi con noi l’istruttrice Tiziana Checchia per una lezione di yoga pilates, benessere psicofisico, passeggiata fotografica tra le opere d’arte in un contesto naturalistico a cura della fotografa Noemi Trofino, seguita dal laboratorio di fotografia- spiega l’organizzatrice- Visita guidata agli spazi espositivi e ai laboratori a cielo aperto nel territorio disseminato di opere d’arte, insieme ad Ettore e Barbara.

Con noi era presente anche il Professore di Geografia, Cattedra itinerante.

Presidio Il Valore di Rotello Partner insieme all’Avis di Santa Croce di Magliano.

Molise e Abruzzo insieme.

Prossima tappa 8/9 Ottobre: TrekkOil a Rotello per scoprire insieme il territorio, un altro paese molisano in provincia di Campobasso, riconosciuto “Città dell’Olio”.

Grazie a tutti coloro che ci credono e che ci seguono, grazie ai partner del progetto in cooperazione con dieci associazioni e sette Comuni tra Molise e Abruzzo».









