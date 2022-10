Il pranzo sociale dell'Avos per celebrare la "Festa dei nonni"

SAN MARTINO IN PENSILIS. Ieri, in occasione della Festa dei Nonni, l’associazione Avos ha organizzato un pranzo sociale per condividere in allegria la festività dedicata proprio alle persone diversamente giovani, vero pilastro di ogni singola comunità cittadina.

Oltre sessanta soci, insieme a tutto il direttivo, si sono ritrovati al ristorante ‘Massimino’ ed hanno condiviso fino alla torta finale, il momento conviviale di ottimo cibo, canti e balli, anche alla presenza del sindaco del centro bassomolisano Giovanni Di Matteo e del vice Tiziana D’Adderio.

Tutti soddisfatti e felici i soci dell’Avos che anche attraverso un pranzo sociale, non dimenticano lo spirito fondante dell’associazione ossia quello di tutelare i diritti e migliorare la qualità della vita delle persone Senior.

Uno spirito che la comunità sammartinese conosce bene ma che ormai da anni stanno imparando a conoscere, anche le altre realtà limitrofe, grazie alle numerose attivita’ messe in campo a tutela degli anziani.

L'attuale direttivo dell’Avos vede nella dottoressa Celeste Vitale il suo presidente e Teresa La Serra, Carolina Salvatore, Michele Colaneri, Costantino Abiuso, Biagio Evangelista e Nicola Fagioli gli altri componenti.

Una bella iniziativa da parte dei soci dell’Avos, l’associazione nata, dall’idea di un gruppo di amici, con obiettivi di inclusività, collaborazione, valorizzazione degli over 60, che con il loro contributo, vogliano ancora continuare, alla fine della loro vita lavorativa, ad impegnarsi con iniziative che rendano viva la comunità.

Galleria fotografica