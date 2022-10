Night Skinny, primo posto in classifica e disco d'oro per Botox

MILANO. Per la seconda settimana consecutiva, BOTOX rimane saldo al primo posto della Top Album Fimi e conquista oggi anche la certificazione di disco d’oro (dati diffusi oggi da FIMI/GfK Italia).

Da stasera a mezzanotte, inoltre, sarà possibile sentire la traccia inedita “FERNANDO” insieme a Side Baby, Pyrex e Mambolosco, che si andrà ad aggiungere al progetto monumentale del producer. La collaborazione con Side Baby era stata già svelata nelle settimane precedenti durante la comunicazione dell’album ma mai annunciata, Night Skinny ha deciso che ora era arrivato il momento di rilasciarla per fare una sorpresa ai fan.

Oltre 40 artisti e un solo produttore: “BOTOX” (https://island.lnk.to/botox; Island/Universal Music), il lavoro più grande dI NIGHT SKINNY ha esordito alla #1 della classifica Top Album e della Top Vinili FIMI, con tutti i brani dell’album presenti nella classifica Top 100 FIMI/GfK Italia.

Nelle prime 24 ore dalla release il producer ha debuttato con tutte le tracce di “Botox” nella Chart Top 50 Italia di Spotify e ha conquistato il terzo posto tra gli album più ascoltati al mondo su Spotify nelle prime 72 ore dall’uscita.

Nel disco tra nomi di spicco del panorama musicale italiano, artisti rivelazione degli ultimi anni e nuove leve, in tanti hanno risposto alla chiamata di Night Skinny per l’ultimo capitolo della sua trilogia di producer album. All’interno del progetto, infatti, troviamo in ordine di annuncio: Guè, Madame, Baby Gang, Mahmood, Luchè, Coez, Ernia, Paky, anice, Ketama126, Gazzelle, Vettosi, Rkomi, Ariete, J Lord, Jake La Furia, Pyrex, VillaBanks, Noyz Narcos, Fabri Fibra, Drast, Ghali, 2Rari, Tedua, Tony Effe, Lazza, Gaia, Franco126, Shiva, BNKR44, Geolier, Salmo, Elisa, Carl Brave, MamboLosco, Coco, Bresh, thasup e adesso anche Side Baby.

«Quando ho iniziato a lavorare a Botox volevo alzare il livello ancora una volta. Il titolo, da solo, doveva comunicare la grandezza di un disco così gonfio di collaborazioni e allo stesso tempo incarnare il concetto di finzione. – spiega Night Skinny – In una scena assuefatta dai numeri e dalle classifiche in cui vince chi ostenta, in una società ossessionata dal successo che ci insegna a modificare la nostra immagine, l’apparenza non è altro che una forma di dipendenza. In Botox conta solo la musica. È tutto vero. No filler»

Un concept distopico che ruota attorno la tossina botulinica, una proteina neurotossica che si può trovare ovunque, non solo come materiale per modificare il proprio aspetto a “piacimento”. Il botox si è infiltrato anche nel rap game, dove tutti i rapper vogliono in qualche modo dopare o distorcere la loro realtà. Il botox è nella società, dove l’essere umano cerca costantemente nuovi modi per cambiare le apparenze, dai filtri social alle dipendenze.

L’album è disponibile in versione fisica nei seguenti formati, confezionati con speciale protezione AirPack (con l’unica eccezione del CD standard):





Formato CD - disponibile nelle versioni standard, CD Deluxe (in esclusiva sullo shop Universal Music Italia con all’interno stickers con illustrazioni di ogni ospite dell’album) - già SOLD OUT - e CD autografato (in esclusiva Amazon.it);

Formato DOPPIO VINILE - disponibile nelle versioni standard di colore rosso, vinile Deluxe di color argento in esclusiva sullo shop Universal Music Italia - già SOLD OUT - e vinile autografato di colore rosso in esclusiva Amazon.it;

Formato DOPPIA MUSICASSETTA - disponibile in esclusiva sullo shop Universal Music Italia.

“BOTOX” è l’ultimo capitolo della trilogia iniziata nel 2017 con “Pezzi” e proseguita nel 2019 con “Mattoni”, album certificato doppio platino. Ad oggi l’artista vanta oltre 500 milioni di stream.