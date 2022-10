"Al galoppo", un saggio inclusivo col comitato paralimpico del Molise

CAMPOMARINO. Si è concluso, domenica 2 ottobre, il progetto sportivo "Al galoppo" in collaborazione tra il Maneggio di O e il C.I.P Molise (Comitato Italiano Paralimpico) con un bellissimo saggio dimostrativo del percorso svolto da Antonio, Gianmarco, Marica, Riccardo, Gioele, Saverio, Giovanni, Lua, Nicolas, Giovanni e Pasquale Pio in questi mesi di scuola di equitazione.

A guidare il gruppo l'istruttore Francesco Vaccarella, con il supporto dei ragazzi del maneggio Helena, Luca, Carola, Benedetta, Lara e Gaia. Tutti i bambini e i ragazzi coinvolti hanno effettuato un percorso a cavallo dei pony Ciliegia e Pepe e della mula Beatrice, tra esercizi di equitazione e giochi, dimostrando un approccio apprezzabile al mondo equestre visto con curiosità, stupore, interesse e talvolta anche un po' di timore.

Piena fiducia e tanto supporto dei genitori, rappresentanti dell'Angsa Molise, familiari e amici, che hanno calorosamente partecipato e apprezzato i buoni risultati ottenuti e dimostrati domenica mattina. Mariella Procaccini, del C.I.P Molise, ha premiato il gruppo di giovani atleti con un riconoscimento speciale, una medaglia che resterà loro come premio e ricordo dei mesi di equitazione svolti e del saggio finale.

I bambini e i ragazzi sono pronti per continuare a misurarsi con la pratica equestre, portando avanti e incrementando le conoscenze e competenze acquisite. A fare da cornice una bella mattinata di sole, buona musica, e un ricco buffet per festeggiare tutti insieme.

“Tanto entusiasmo nel vedere i nostri atleti, piccoli e meno piccoli, interagire con i cavalli – ha commentato il presidente del Cip Molise, Donatella Perrella – Una prima esperienza in sella che porterà molti di loro a praticare questo sport, come già annunciato da alcuni genitori. Ieri la chiusura del progetto tra la felicità dei ragazzi, delle loro famiglie e di tutto lo staff del maneggio. Un grazie speciale a tutti, e alla signora Pina che per l’occasione ha deliziato i presenti con un buffet di dolci” .

