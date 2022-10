Benemerenze sportive: premiate società, dirigenti federali e di società del Molise

FIUMICINO. Si è svolta il 1° ottobre 2022, presso l'Hilton Rome Airport di Fiumicino, la cerimonia delle Benemerenze Sportive della LND e del Settore Giovanile e Scolastico, un evento largamente atteso dal mondo dilettantistico dopo le ultime due edizioni cancellate dalla pandemia. Sono state 277 le onorificenze conferite.

Numeri impressionanti sorretti solo dalla passione e dedizione di società e dirigenti che garantiscono la possibilità di praticare un gioco dal valore sociale inestimabile in termini di formazione, solidarietà e integrazione. Sono state conferite le onorificenze a società, dirigenti federali e di società del movimento calcistico del Molise.

Per i 50 anni di attività ininterrotta è stata premiata la società A.P. Cliternina. Per i 20 anni di attività per quanto concerne i Dirigenti Federali sono stati premiati Oreste Campopiano Presidente del Tribunale Federale Territoriale e della Corte Sportiva di Appello Territoriale, Giovanni Caserio e Giovanni Pizzuto, sostituti giudici sportivi del Comitato Regionale Molise.

Per quanto concerne i dirigenti di società che hanno raggiunto il traguardo dei 20 anni di attività è stato premiato il Dirigente dell’A.S.D. Castelmauro Calcio 1986 Elio Sticca.

Galleria fotografica