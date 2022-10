Giovani molisani protagonisti di Zecchino d'oro e Coro dell'Antoniano

Quanti giovani molisani sono stati 'parte' del mondo del 'Piccolo coro dell'Antoniano?

Pure i giovanissimi molisani si sono cimentati, nel tempo, al fine di guadagnare uno spazio nel firmamento effimero dello "Zecchino d'oro" o, in quello più stabile, del "Coro dell'Antoniano". Forse i loro nomi non sono venuti fuori da tale vicenda vitale; ma essa è servita, comunque, a far maturare una validissima esperienza: quella di essere stati parte di un fenomeno: 1) che, oggi, riesce a totalizzare oltre due miliardi di visualizzazioni su 'You tube'; 2) che conta due milioni di iscritti al canale; 3) che, mediamente, vanta 22 milioni di 'views' ogni mese; 4) dove le canzoni più cliccate possono essere pure quelle di sempre: ''Volevo un gatto nero'', ''Il coccodrillo come fa'' ed ''Il caffè della Peppina''.

Nel corso dei decenni lo "Zecchino" ed il "Coro", in tandem, hanno saputo coinvolgere l'intero mondo musicale dello Stivale, al punto che - comporre per la struttura - è stato considerato un onore dalla gran parte degli appartenenti al comparto della 'musique' italiana. Scorrendo le vecchie immagini, si scopre che, alla manifestazione canterina annuale, sono stati ospitati futuri personaggi di successo che poi sono diventati Lucio Dalla, Edoardo Bennato, Pino Daniele, Simone Cristicchi, Claudio Baglioni e Marco Masini. Comporre versi e musica per lo "Zecchino" è oramai considerato un onore. Quest'anno, per esempio, è stata ammessa in gara una canzone di Checco Zalone, una di Cesareo (quello di "Elio e le storie tese") ed infine un titolo composto da Enrico Ruggieri. A tale proposito va sottolineato che il Direttore musicale del concorso è Lucio Fabbri, componente storico della 'Premiata forneria Marconi'; che l'anno scorso gli arrangiamenti sono stati del maestro Beppe Vessicchio della Rai e che la Commissione giudicatrice rimane presieduta da Carlo Conti, il presentatore Rai che è anche Direttore artistico del 'Coro'. Insomma nulla rimane affidato al caso per questa compagine di 'giovanissimi' che buca lo schermo ogni volta che gli accada di esibirsi.

L'intero mondo musicale, che ruota intorno alla gara dello "Zecchino d'oro" ed ai giovanissimi del "Coro dell'Antoniano", viene curato dalla ferma bacchetta di Sabrina Simoni che, oggi, regge una storia interamente italiana, operante in un mondo che ha le sue regole e che è diventata una tradizione nazionale, conquistando - nel frattempo - persino un respiro internazionale. Solo la pandemia ha potuto interrompere l'annuale presenza del 'Coro' in Cina dove i giovani - che ne animano le file - si sono esibiti, in un teatro stracolmo, alla presenza del Presidente della Repubblica e della sua consorte. Ma qual è il segreto di questi giovanissimi che vi partecipino a far tempo da quando contino 4 anni e sino ai 14? Quello di non avere remore, quello di comportarsi quasi che sapessero di essere partecipi di una 'tranche de vie' che dura solo il tempo che dura. Dopo di che loro se ne vanno ma altri vengono a sostituirli. Tutto ricomincia e l'assieme rimane sempre in piedi.

Con tale filosofia lo "Zecchino" ha espresso diecine di edizioni, elargendo valori e messaggi, pure importanti. Ve lo dice chi scrive che, domiciliato temporaneamente in Bologna (dove fa il 'nonno' assieme alla consorte), vanta due nipotine (Chiara e Gaia Marinelli) nell'attuale organico del 'Coro', cosicché è in grado di riferire adeguatamente al riguardo. I bambini sono sempre felici di esibirsi. Non pensano al successo che potrà avere un brano e manco al 'sound' dei vari pezzi che è mutato col tempo, leggermente ammodernando parole e ritmi rispetto ai titoli ed ai temi passati. Ma i giovanissimi sono abituati ai nuovi tempi musicali. Una volta, questo è vero, i brani erano più 'datati'; oggi hanno un che di moderno; forse i gatti non sono più neri ed il coccodrillo non sa più cosa fare ... Cosicché l'unica regola che ancora si applica è quella di rispettare le pulsioni che stimolano gli interessi odierni dei giovanissimi coreuti. E forse è questo il motivo per cui il 'Piccolo coro' riesce' a guadagnare, sui 'social', più 'clic' delle odierne rockstar.

Claudio de Luca