Alla scuola dell'infanzia la festa dei nonni a Casacalenda

CASACALENDA. Nella giornata di ieri, presso la Scuola dell’Infanzia di Casacalenda, si è svolta la festa dei nonni con grande partecipazione ed emozione da parte di tutti. I bambini, protagonisti della performance, hanno regalato ai loro nonni poesie, canti e coreografie, facendoli entrare nel loro mondo scolastico, dove, soprattutto, scoprono l’altro e a poco a poco costruiscono la loro identità. È stato proprio questo il filo conduttore che ha accomunato nonni e nipoti: ogni adulto che si prende cura dei bambini, li aiuta a costruire la loro identità e il loro posto nel mondo. I nonni, con saggezza e dolcezza, sono le persone che più di tutte accompagnano i nipoti nella crescita, poiché dedicano loro la cosa più preziosa: il loro tempo.

Ad arricchire la manifestazione c’è stata la testimonianza di una nonna che, con il suo racconto, ci ha riportati indietro nel tempo parlando, con leggerezza, di emigrazione e solitudine trasformati, dagli occhi e dalla fantasia di una bambina, in momenti di attesa e gioia nel ricevere. L’intervento della Dirigente dell’Istituto Omnicomprensivo di Casacalenda, Prof.ssa. Filomena Giordano, nel ringraziare i nonni per la loro partecipazione, ha voluto sottolineare l’importanza del tempo che essi trascorrono con i nipoti: i nonni ci aiutano a recuperare la cultura del racconto e della trasmissione orale dei valori, le nuove tecnologie, sicuramente necessarie, devono essere gli strumenti e non il fine dell’educazione.

Oltre ai sorrisi e agli abbracci ricevuti dai nipoti, i nonni hanno ricevuto doni preparati dai bambini: un sacchetto di semi da mettere nel terreno per ricordare l’amore dei loro nipotini, un mazzolino di erbe aromatiche per le nonne, per ricordare i pranzetti da loro preparati e una “teiera” con una bustina di tè per il nonno più caro che c’è. È stato un piacevole susseguirsi di emozioni!

La scuola, finalmente, spalanca di nuovo le porte al territorio: i nonni, ai quali spesso il covid ha sottratto abbracci e sorrisi, rappresentano il buon auspicio per ben procedere dopo gli anni bui della pandemia. I nonni sono le nostre radici, amore infinito, il ponte tra passato e presente.

