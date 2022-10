Il miglior brodetto dell'Adriatico è della termolese Marianna Moldoveanu

TERMOLI. Il meglio della cucina marinara di scena lunedì 3 ottobre al ristorante "Al Vecchio Teatro" di Ortona in occasione della finale nazionale del Festival del Brodetto dell'Adriatico.

Davanti ad una giuria di esperti guidata dal vice presidente dell'Accademia Italiana della Cucina Mimmo D'Alessio sono sfilati gli specialisti della cucina del pesce per il memorial "Paolo Massignan", uno chef veneto prematuramente scomparso, e molto legato alla manifestazione.

I piatti sono stati valutati in base alla presentazione, al gusto e al rispetto delle tradizioni delle regioni di provenienza. Tra le sei regioni bagnate dal nostro mare anche il nostro piccolo Molise e Moldoveanu del Beach Club Cala Sveva di Termoli.

Dopo aver presentato il loro piatto in mattinata, ieri sera i verdetti hanno proclamato come "Miglior Brodetto dell’Adriatico", quello presentato dalla nostra rappresentante molisana Marianna Moldoveanu del Beach Club Cala Sveva di Termoli. Un motivo di grande soddisfazione per lei e lo staff del Beach Club Cala Sveva, che sta a dimostrare ancora una volta di più, la bontà della nostra tradizione culinaria marinara molisana.

Un successo che dà ancora più entusiasmo a continuare e a fare sempre meglio, Marianna ha davvero stupito tutti per come si è adattata alle nostre tradizioni ed oggi è al top meritamente.

Galleria fotografica