"Nonno ascoltami!", la tappa a Termoli

TERMOLI. «Stiamo assistendo a una ridistribuzione demografica senza precedenti, in cui entro il 2050 la proporzione di anziani tenderà a raddoppiare, passando dall’11% al 22% della popolazione totale. Gli anziani avranno un ruolo sempre più importante nella società ma soprattutto avranno voglia di essere protagonisti della vita sociale. È fondamentale in questo senso è l’udito, il cui ruolo nel mantenimento di una vitta attiva è troppo spesso sottovalutato». Ed è proprio l’obiettivo di Udito Italia, sensibilizzare i cittadini sull’importanza della salute uditiva.

Per questo ogni anno la Onlus porta in giro per l’Italia la sua campagna di prevenzione più importante: “Nonno Ascoltami! – L’Ospedale in piazza” che farà tappa anche in Molise il 9 ottobre, a Termoli in Piazza Vittorio Veneto e a Campobasso in Corso Vittorio Emanuele.

L’edizione 2022, in totale 6 domeniche, dal 18 settembre fino al 23 ottobre, sostenuta dall’OMS e dal Ministero della Salute, si affida alla consolidata formula con medici specialisti, professionisti sanitari, aziende del settore sanitario e volontari per una giornata a disposizione dei cittadini per aiutarli a conoscere meglio questo importante senso, l’udito.

Anche quest’anno si rinnova l’importante collaborazione con la Croce Rossa locale.

L’evento di presentazione si svolgerà il 5 ottobre alle ore 11.30 presso la Sala Consiliare del Comune di Termoli (Via Sannitica, 5)

Alla conferenza stampa parteciperanno:

Francesco Roberti, Sindaco Comune Termoli

Giovanni Serafini, Direttore reparto ORL Ospedale Civile 'S. Timoteo' Termoli

Valentina Faricelli, presidente Udito Italia Onlus

Mauro Menzietti, fondatore Udito Italia Onlus

Paolo Di Millo, partner tecnico