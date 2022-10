Nuovi riconoscimenti per l’autore Silvio Di Fabio

MONTENERO DI BISACCIA. Docente, ricercatore, autore pluripremiato, Silvio Di Fabio (leggi) è un artista dal talento poliedrico. È nato in Germania e attualmente risiede a San Salvo. Ha vissuto l’infanzia e l’adolescenza a Montenero di Bisaccia, dove ha presentato i suoi primi due libri di poesia.

Il suo talento artistico si evidenzia in un armonico connubio tra le sue abilità nella costruzione poetica (e narrativa) e una particolare sensibilità nel cogliere le sfumature dell’animo umano. Ha ricevuto un notevole numero di riconoscimenti letterari in diversi luoghi d’Italia.

Dopo una pausa dall’ambito letterario, il periodo di riflessione del lockdown e gli anni difficili della pandemia hanno riacceso il desiderio di esprimersi attraverso le parole. “La scrittura (poesia o narrativa) non celebra l’autore, ma rivisita il dolore del mondo nel tentativo di neutralizzarlo attraverso la parola che diviene catartica”. In quasi due anni è stato insignito di ben sessanta premi letterari in concorsi nazionali e internazionali (in quasi altrettante partecipazioni), tra i quali spiccano dieci primi posti, oltre a diversi podi, menzioni e segnalazioni di merito. Solo nelle ultime due settimane porta a casa il Premio Vitruvio (primo posto), il Premio Giotto, il Premio Poeta Anch’io, il Premio Vittorio Alfieri e il Premio Città di Ascoli. Le sue opere sono apprezzate, non solo dalle Giurie dei vari Premi letterari, ma anche da lettori occasionali e da ‘colleghi’ poeti e scrittori. Con alcuni di loro, è nata anche un’amicizia che racchiude profonda stima reciproca.

“Le poesie e i racconti spaziano su diversi temi: l’amicizia, le radici, la solitudine, l’amore, le emozioni in tutte le sue sfumature, gli eventi che accadono. La scrittura ha il delicato e, a volte, l’ingrato compito di riaccendere i riflettori sulle ferite che la superficialità del pensiero stanno provocando nella società odierna. L’indifferenza sembra andare a braccetto con la perdita di valori nel caos del mondo di oggi. Il nostro bisogno esistenziale è falsato e, con la perdita di valori, la vita diventa un barlume di vita. Eppure, le parole ricordano a tutti noi che la vita non è solamente un susseguirsi di giorni che proseguono senza sosta. La vita è un variegato viaggio del corpo e dell’anima nel tempo e ogni momento, ogni attimo è una piccola grande goccia che merita di essere ascoltata, assaporata, vissuta. E la vita, come la scrittura, è meravigliosa quando è autenticamente condivisa”.

Galleria fotografica