Stand di solidarietà, nei padiglioni della Fiera d'Ottobre anche i volontari Aido

LARINO. Il gruppo comunale dell’Aido di Larino, reduce dalla bella iniziativa di domenica scorsa in piazza, in occasione della giornata nazionale, è presente nella 279° Fiera d’Ottobre 2022 da ieri a domenica 9 ottobre. I volontari del gruppo comunale Aido, dopo il successo riscontrato con la giornata del sì la scorsa domenica 2 ottobre, accolgono i visitatori nello stand presso la fiera d’ottobre per dare informazioni e promuovere la cultura della donazione di organi, tessuti e cellule.

La fiera d’ottobre rappresenta una manifestazione autunnale di grande spicco per il territorio, una vetrina, quindi un’occasione unica per poter sensibilizzare nei confronti della donazione di organi tessuti e cellule, e promuovere il sì consapevole alla donazione.

Scegliere di donare è un grande atto d’amore, di solidarietà che salva la vita a chi è in attesa di un trapianto - questa la dichiarazione del presidente Aido gruppo comunale Larino Graziella Vizzarri - nel Molise dobbiamo promuovere la nomina del coordinatore locale al prelievo assente da circa 3 anni, questo per permettere di riattivare le procedure dell’espianto con regolarità, il nostro è un lavoro di rete che vede anche il partenariato tra le strutture Aido regione Molise ed Abruzzo, Aned Abruzzo–Molise e Centro regionale trapianti Abruzzo–Molise. La solidarietà e il volontariato che conferma costantemente il potere del lavoro di squadra.