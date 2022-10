Parte da Termoli il progetto "Odiamo gli sprechi"

Parte da Termoli l’edizione 2022/2023 del progetto di education "Odiamo gli Sprechi" con la nuova iniziativa Green Investigation.

Laboratori e giochi interattivi, organizzati da E. ON in collaborazione con Pleiadi e Meteo Expert, per educare le nuove generazioni al rispetto del Pianeta e all’uso consapevole dell’energia con focus sull’ambiente, sulla natura e sul cambiamento climatico.

Teatro delle attività la spiaggia su cui in primavera è apparsa l’Impronta del Gigante Invisibile

Proiettati in un futuro dove il mondo è cambiato e l’impronta dell’uomo si è fatta sentire, cancellando parte della quotidianità, gli studenti coinvolti dovranno assumere il ruolo di Green Detective. L’obiettivo è cogliere gli indizi e analizzare le prove per scoprire chi è il responsabile dei cambiamenti del clima e come è possibile intervenire per limitarne le conseguenze.

Programma

• 9.00: arrivo degli studenti delle classi VA e VB della Scuola Primaria Schweitzer di Termoli presso Cala Sveva Beach Club

• 9.15: benvenuto e introduzione al progetto Odiamo gli Sprechi a cura di Mauro Biraghi, Direttore Corporate & Marketing Communication E.ON Italia;

Avvio Green Investigation a cura di Andrea Giuliacci, Meteorologo, Climatologo e Accademico Italiano

• 9.40: attività didattiche e laboratori coordinati da Pleiadi e Meteo Expert

• 11.00: termine attività e break per gli studenti

• 11.20: inizio attività di pulizia e ripristino della spiaggia, in collaborazione con l’Associazione Ambiente Basso Molise

• 12.45: conclusione e saluti