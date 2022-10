Si sblocca la nuova scuola a Ururi, amministrazione Greco soddisfatta

URURI. Nuova scuola, «La firma del contratto». Nel titolo del post social diffuso dall’amministrazione locale di Ururi, la Giunta Greco esprime tutta la soddisfazione di una comunità che attendeva questo risultato da tempo, complici le vicissitudini del passato che hanno ritardato e non poco la realizzazione del nuovo plesso scolastico.

«La nuova scuola è di fondamentale importanza per la nostra comunità. In questo primo anno di mandato amministrativo abbiamo deciso di concentrare le energie per concretizzare un punto fondamentale del nostro programma elettorale. L'amministrazione ha lavorato fin dal primo istante per cercare di sbloccare un cantiere che il tempo ha reso solo indecoroso. Sono stati mesi lunghi, con tanto lavoro e tanti passaggi da portare avanti, soluzioni da trovare, situazioni irrisolte.

Quello raggiunto ora è un risultato importantissimo, ora è tempo che inizino i lavori affinché la nuova scuola sia realtà per i nostri ragazzi e per le famiglie che tanto, troppo hanno atteso. Era una promessa, adesso è realtà».