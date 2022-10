L’8 ottobre il finissage del "Premio borghi di fiaba"

TERMOLI. Il premio Borghi in fiaba, indetto dai Cantieri Creativi, ha raccolto numerosi partecipanti da tutta Italia e dal Canada con 50 finalisti e diversi scrittori e artisti fuori concorso. La cerimonia di premiazione è avvenuta il 10 agosto in largo Pié di Castello a Termoli.

“Occorre che si lasci traccia di questi incontri attraverso un libro, uno strumento unico per non disperdere i tanti rivoli di vitalità e di pensieri, afferma la Presidente del Premio Antonietta Aida Caruso, affinché non restino cerimonie fuggevoli, senza dare modo a tutti di entrare dentro i pensieri e i sentimenti di chi scrive. Occorre incidere nel reale con nuove idee e sentimenti, non fare spettacolo”.

L’antologia poetica è presentata dalla Caruso, curatrice del Premio e del libro, con la collaborazione dei critici: Maria Carmela Mugnano - scrittrice e poetessa, Lucia Lucianetti - docente di Lettere, Laura D'Angelo - scrittrice e docente di Lettere, Antonio Narducci - storico dell'arte, Viviana De Rosa - conservazionista beni Culturali e Michela Della Penna - docente di Pittura, oltre ad ospiti rappresentanti di associazioni e giornalisti. L’attore di teatro Aldo Gioia recita brani dei testi premiati. La mostra allestita presso l’hotel Meridiano, già presentata al Largo Piè di castello il 10 agosto, si arricchisce di nuovi apporti fuori concorso.

